Канцлер ФРГ Олаф Шольц на Мюнхенской конференции по безопасности заявил о дискуссии с Владимиром Путиным о термине «геноцид» и счел его применение к ситуации в Донбассе смехотворным

«Не немецким руководителям смеяться над вопросами геноцида. Это неприемлемо, учитывая исторический опыт Германии в вопросах массовых расправ над людьми и распространения человеконенавистнической идеологии», — отреагировали в МИД РФ на фразу Шольца.

На Мюнхенской конференции, комментируя на английском свою дискуссию 15 февраля с Владимиром Путиным по поводу ситуации в Донбассе, Олаф Шольц употребил слово ridiculous, означающее «нелепый» и «смехотворный». «Это геноцид». Как будут собирать доказательства преступлений Киева в Донбассе © REUTERS, Alexander Ermochenko

«[Президент РФ] переходит к аргументу, что в Донбассе происходит что-то вроде геноцида, что реально нелепо, скажем это прямо… Я воспринимаю это как историческую дискуссию, я отвечаю, как делал это в первой беседе здесь: мы не можем менять границы, мы должны принимать целостность и суверенитет страны», — заявил Шольц.

Шольц заверил, что НАТО и ЕС — не агрессивные альянсы и нет оснований их бояться.

«Когда я говорю это ему, Путин всегда приводит аргумент бывшей Югославии, заявляя, что НАТО проявила себя там агрессивной, причиняла урон людям, которые ничего не сделали. Я отвечаю ему, что мы пытались предотвратить геноцид и что он должен понимать, что люди в Западных Балканах абсолютно хотят стать членами ЕС, поэтому они в конечном итоге не смотрят на это так», — добавил канцлер ФРГ.

«Не немецким руководителям смеяться над вопросами геноцида. Это неприемлемо, учитывая исторический опыт Германии в вопросах массовых расправ над людьми и распространения человеконенавистнической идеологии», — отреагировали в МИД РФ на фразу Шольца.

В 1999 году силы НАТО начали бомбардировки Югославии, когда в Косово обострился конфликт между сербским и албанским населением. Страны НАТО обвиняли Белград в геноциде. От авиаударов погибли 2,5-3,5 тысячи мирных жителей, включая 89 детей. Ранения получили 12,5 тысячи человек. При этом ООН, ЕС, ОБСЕ и Контактная группа с участием России призывали к политическому выходу из кризиса. Путин и Шольц поспорили о геноциде: Югославия - не Донбасс? © РИА Новости, Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.

В конце недели в Донбассе вновь началось обострение, стороны обвиняют друг друга в обстрелах. На территории ДНР и ЛНР пострадали мирные жители, повреждены жизненно важные объекты инфраструктуры.