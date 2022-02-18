Украина намерена своевременно погасить все долговые обязательства, заявил министр финансов страны Серегй Марченко, выступая в Верховной раде 18 февраля. Трансляция выступления велась в YouTube

«Мы слова "списание долгов" даже не употребляем. Долговые обязательства нужно обслуживать вовремя и в полном объеме — это создает доверие и дает возможность в будущем заимствовать под более низкие проценты, сокращать кредитные риски и улучшать кредитные рейтинги», — сказал Марченко.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль также заверил, что у Украины достаточно средств на финансирование необходимых расходов, в том числе обслуживание госдолга. «В долг Украине больше никто не даст». Почему в стране падает покупательная способность населения © коллаж Украина.Ру

Глава минфина отметил, что Украина ведет переговоры с ЕС о получении транша в 600 млн евро в конце марта-начале апреля 2022 года. Кроме того, обсуждается возможность предоставления 500 млн долларов Всемирным банком. Еще до 300 млн долларов, по словам Марченко, Украина может получить от Японии.

Министр также выразил надежду на очередной пересмотр программы МВФ и предоставление Украине третьего транша в размере 700 млн долларов.

Ранее Европейский парламент одобрил предложение Европейской комиссии предоставить Украине новую макрофинансовую помощь в размере 1,2 млрд евро.