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Зеленский ожидает проведение второго саммита по Украине уже через несколько месяцев

Зеленский ожидает проведение второго саммита по Украине уже через несколько месяцев - 16.06.2024 Украина.ру

Зеленский ожидает проведение второго саммита по Украине уже через несколько месяцев

Следующий саммит по Украине должен пройти через несколько месяцев. Об этом заявил Владимир Зеленский 16 июня во время итоговой пресс-конференции на саммите в Швейцарии

2024-06-16T17:50

2024-06-16T17:50

2024-06-16T17:50

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украина

швейцария

владимир зеленский

саммит

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"У нас нет времени на длительную работу. Мы должны действовать быстро. Работа должна длиться месяцы, а не годы. Когда план действий по миру будет готов и каждый шаг будет проработан, откроется путь к проведению второго саммита мира",— процитировало издание РБК-Украина слова Зеленского.По его словам, Украина уже ведет переговоры с государствами, которые желают принять участие во втором саммите.Как сообщало издание Украина.ру, ранее днем Зеленский заявил, что на втором "саммите мира" может быть зафиксировано "реальный конец войны".В швейцарском Бюргенштоке 15-16 июня прошла международная конференция, на которой обсуждались три положения из "формулы Зеленского": о контроле АЭС на Украине, безопасной доставке украинской продукции, обмене военнопленных. Итоговую декларацию поддержали 80 стран и 4 организации из 101 делегации, участвующей на мероприятии.О содержании итоговой декларации саммита читайте в материале Обмен пленными, Запорожская АЭС, свободное судоходство. К чему призывает декларация саммита в Швейцарии

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новости, украина, швейцария, владимир зеленский, саммит