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Захват заложников в Ростове, коммюнике в Швейцарии, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 16 июня

Захват заложников в Ростове, коммюнике в Швейцарии, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 16 июня - 16.06.2024 Украина.ру

Захват заложников в Ростове, коммюнике в Швейцарии, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 16 июня

В Ростове-на-Дону ликвидировали арестантов, захвативших заложников в СИЗО. СМИ опубликовали проект коммюнике саммита в Швейцарии. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России

2024-06-16T13:03

2024-06-16T13:03

2024-06-16T13:03

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Преступников, захвативших заложников в СИЗО в Ростове-на-Дону, ликвидировали, сообщило пресс-бюро ФСИН."В ходе проведения специальной операции по освобождению заложников в СИЗО-1 ГУФСИН России по Ростовской области преступники ликвидированы, сотрудники, находившиеся в заложниках, освобождены и не пострадали", — отмечалось в пресс-релизе.По информации ФСИН, утром несколько арестантов в ростовском следственном изоляторе захватили в заложники двух сотрудников. Как уточнила член СПЧ Ева Меркачева, один из заложников — это начальник оперативного управления ростовского главка ФСИН Александр Богма. Второй, по словам источника РИА Новости, — надзиратель.Также источник агентства рассказал, что преступники были вооружены пожарными топориками и резиновыми дубинками. Они требовали транспорт и возможность покинуть изолятор.Трое из захватчиков — это выходцы из Ингушетии и Чечни. Акиев, Гиреев и Цицкиев отбывают наказание за подготовку теракта в Карачаево-Черкесии. Акиев и Гиреев приговорены к 18 годам лишение свободы, Цицкиев — к 18 с половиной. По словам другого источника, в группу захватчиков входят также заключённые Сайпудинов и Камнеев.Следственный комитет возбудил уголовное дело о захвате заложников.В сети появились видео, на котором преступники были с символикой запрещённой в РФ террористической организацией "Исламское государство"*."То есть, у боевиков есть смартфоны, они выкладывают видео в интернет. Опять спрошу, как же так работала оперчасть в СИЗО? И второе. Почему до сих пор сотовая связь не заглушена? Чтобы что? Чтобы бородатый боевик более комфортно общался с подельниками на свободе?" - прокомментировал эти видео вице-спикер Мосгордумы Андрей Медведев.Журналистка Наталия Осс отметила, что за произошедшим могут стоять внешние игроки."Курбан-байрам сегодня. Важнейший мусульманский праздник. В Ростове - захват СИЗО. В кадре террористы-исламисты. Наглые твари, ржущие, со всеми атрибутами агрессии - оружие, бороденки, унижение русских охранников на камеру, флаги. Это все сделано постановочно, драматургически выверено, это продолжает линию теракта в "Крокусе" и демонстративного беспредела мигрантов на улицах наших городов - драки, избиения, провокативное ношение определенной одежды и причесок. Англичанка продолжает развивать сценарий национально-религиозного кровавого конфликта в России. Завозя, руками продажных чиновников, и/или прямых агентов Запада, бандитов без профессии и образования, без языка и мозгов, готовых резать русским глотки и насиловать женщин и детей. К нам едут худшие, им раздается гражданство. И далее на этом фоне "англичанка" устраивает акции устрашения и возбуждения ненависти. Как сегодня. Это бензин в костер межэтнической и межрелигиозной войны. Западу не удалось устроить Майдан в России, они давно поняли, что Леши-Юли-Ильюши никогда не поднимут русского Ивана на бой. Оппы - авторитеты разве что малохольному релоканту и ждуну из креативных индустрий. А вот миграционная, экономическая, физическая агрессия под флагами ислама, радикализация местных наших традиционных мусульман - это рычаг к слому России. Враги наши просчитали ситуацию и бьют хаймарсами по точкам напряжения", - отметила она.По её словам, "сегодня такой удар опять нанесён"."Надо это очень четко понимать. Ножом мерзавец на экране метит в сердце России. Поэтому: всех наших добрых сограждан-мусульман поздравляю с праздником! Желаю вам счастья и здоровья, процветания и любви! Вместе победим - и радикалов на внутреннем фронте и нацистов - на внешнем!" - подытожила она.Духовное управление мусульман РФ осудило захват заложников в СИЗО в Ростове-на-Дону и отвергло любые попытки как-то связать действия преступников с ценностями и целями ислама. Об этом заявил первый заместитель председателя Духовного управления мусульман РФ муфтий Дамир Мухетдинов.Ранее, 11 июня, председатель Национального антитеррористического комитета (НАК), директор ФСБ Александр Бортников на заседании НАК заявил, что российские спецслужбы установили причастность военной разведки Украины к теракту в "Крокус Сити Холле"."Украинские и западные спецслужбы расширяют круг возможных исполнителей, вербуемых для совершения в России резонансных преступлений, оказывают содействие в их подготовке и оснащении международным террористическим организациям. Показательным примером является установленная нами причастность военной разведки Украины к теракту в подмосковном "Крокус Сити Холле", - заявил Бортников.В мае на заседании совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ в Бишкеке Бортников заявил, что "непосредственное отношение" к теракту в "Крокусе" "имеет военная разведка Украины".Коммюнике саммитаПо итогам конференции в Швейцарии по Украине участники планируют принять коммюнике, в котором, прочего, заявят о необходимости "полного обмена" пленными и диалога "со всеми сторонами", сообщило агентство Reuters, опубликовав проект коммюнике.В документе целью саммита называется активизация диалога на высоком уровне "на пути к всеобъемлющему, справедливому и прочному миру для Украины".Также в коммюнике содержится заявление о приверженности к "воздержанию от угрозы применения силы или ее применения против территориальной целостности или политической независимости любого государства", а также "принципам суверенитета, независимости и территориальной целостности всех государств, включая Украину".Кроме того, в коммюнике отмечается, что достижение мира невозможно без соблюдения принципов Устава ООН.Участники конференции намерены обозначить три пункта, по которым также удалось прийти к консенсусу.В первом пункте речь идёт о поддержке безопасной эксплуатации атомных станций в соответствии со стандартами Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).Любые угрозы применения ядерного оружия или его применение "в контексте продолжающийся войны" недопустимы."Глобальная продовольственная безопасность зависит от бесперебойного производства и поставок продуктов питания. В этой связи решающее значение имеют свободное, полноценное и безопасное торговое судоходство, а также доступ к морским портам Черного и Азовского морей. Нападения на торговые корабли в портах и на всём пути следования, а также на гражданские порты и гражданскую портовую инфраструктуру недопустимы", – отмечается во втором пункт документа.Третьим пунктом участники так называемого саммита в Швейцарии назвали необходимость полного обмена военнопленными между Россией и Украиной."Ни о чём", - прокомментировал коммюнике первый спикер парламента Новороссии Олег Царёв.Официально ни Украина, ни другие участники саммита опубликованный Reuters документ не прокомментировалиОбстрелыКак сообщило Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли 16 ударов по территории этого региона России.На донецком направлении ВСУ совершили 12 обстрелов, на горловском — 2 обстрела, выпустив в общей сложности 44 единицы различных боеприпасов.Поступили сведения о гибели двух гражданских лиц. Повреждено одно жилое домостроение.В следующие сутки обстрелы продолжились. К полудню ВСУ выпустили по Петровскому району Донецка в общей сложности 18 снарядов калибром 155 мм.Также стало известно о гибели журналиста Никиты Цицаги."При исполнении профессионального долга погиб корреспондент Никита Цицаги, сотрудничавший с рядом российских СМИ. Для освещения событий он с марта 2022 года регулярно посещал Донецкую Народную Республику. Его жизнь трагически оборвалась в результате обстрела со стороны ВФУ в окрестностях Никольского монастыря в Волновахском районе. Глубокие соболезнования родным и близким Никиты", - написал в своём телеграм-канале глава ДНР Денис Пушилин в 10:38.За три дня до этого украинские военные нанесли удар по съёмочной группе канала НТВ, погиб оператор Валерий Кожин, корреспондент Алексей Ивлиев потерял руку, офицер сопровождения получил тяжёлое ранение.По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области" вчера Вооружённые силы Украины нанесли по этому региону России 20 снарядов из ствольной артиллерии."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 20 снарядов из ствольной артиллерии по населённым пунктам Херсонской области Российской Федерации: Каховка — 5; Бабино — 3; Подстепное — 4; Алёшки — 4; Новая Каховка — 4", - указывалось в информации.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 21 снаряд из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Голая Пристань, Каиры, Таврийск, Днепряны, Тополёвка. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.Днём 16 июня губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опубликовал сводку ударов Вооружённых сил Украины по этому региону России."В Белгородском районе вражеским атакам подверглись села Красный Хутор, Никольское, Устинка и Щетиновка. Было выпущено 133 боеприпаса и 3 беспилотника. Сохраняется отключение электроэнергии в селах Устинка, Ясные Зори, Нечаевка и Черемошное. В Борисовском районе за прошедшие сутки по посёлку Борисовка, селам Березовка и Грузское, хуторам Казачье-Рудченское и Лозовая Рудка были произведены атаки с помощью 8 беспилотников и 20 боеприпасов. В ходе атак дронов по территории села Березовка были повреждены 2 МКД, 3 легковых автомобиля, 2 единицы сельскохозяйственной техники, кровля одного из помещений сельскохозяйственного предприятия", - отмечалось в сводке.В Валуйском городском округе из стрелкового оружия сбит дрон-камикадзе. При детонации на земле никто не пострадал, разрушений нет. В Грайворонском городском округе по поселку Горьковский, селам Безымено и Головчино было выпущено 10 БпЛА и 10 артиллерийских снарядов. В результате повреждены 2 частных домовладения, 3 автомобиля, 2 административных здания, ФАП и здание сельского Дома культуры.В Краснояружском районе была совершена атака с помощью одного беспилотника. В Старооскольском городском округе сбит украинский БпЛА самолётного типа. Во всех случаях обошлось без последствий."В Шебекинском городском округе по городу Шебекино, поселку Красное, хутору Марьино, селу Муром выпущено 4 боеприпаса, 4 дрона-камикадзе. В результате атаки дрона-камикадзе в поселке Красное пострадали 2 мирных жителя. Один мужчина с осколочным ранением головы, множественными осколочными проникающими ранениями спины и грудной клетки находится в областной клинической больнице. Медики оценивают его состояние как средней тяжести. Ещё один мужчина в состоянии средней степени тяжести с минно-взрывной травмой, осколочными ранениями рук и спины госпитализирован в городскую больницу №2 города Белгорода. Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь. Повреждено 2 автомобиля, гараж и линия электропередачи", - указывалось в сводке.Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.

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Егор Леев

хроники, эксклюзив, россия, украина, швейцария, александр бортников, вооруженные силы украины, сизо, ростов-на-дону