https://ukraina.ru/20240616/1055673960.html
Песков рассказал, что нужно для достижения договоренностей по Украине
Песков рассказал, что нужно для достижения договоренностей по Украине - 16.06.2024 Украина.ру
Песков рассказал, что нужно для достижения договоренностей по Украине
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал договоренности по Украине "плодом сложных экспертных переговоров" и балансом интересов с учетом реалий. Об этом Песков 16 июня рассказал журналисту Павлу Зарубину в программе "Москва.Кремль.Путин", которая выходит на телеканале "Россия1"
2024-06-16T14:04
2024-06-16T14:04
2024-06-16T14:04
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россия
дмитрий песков
договор
гарантии безопасности
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"Договоренности на бумаге - это плод очень сложных экспертных переговоров, это баланс интересов и, конечно, учет реалий на земле. И так будет и в этот раз", - сказал он.По словам Пескова, для этих договоренностей нужна система гарантий безопасности и по всем другим вопросам."Очень сложная система - выработать эту систему гарантий с тем, чтобы обеспечить выполнение договоренностей. Но, тем не менее, если киевский режим проявит трезвость, то это предстоит сделать", - отметил Песков.Президент России Владимир Путин 14 июня выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию украинского конфликта. Оно подразумевает признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, отмену антироссийских санкций. В Киеве это предложение отвергли, назвав его ультиматумом.Тем временем Владимир Зеленский на конференции по Украине в Швейцарии заявил, что по итогам этого мероприятия будет принят "план действий". Этот документ будет составлен без учетов мнения российской стороны.
https://ukraina.ru/20240616/1055671160.html
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Украина.ру
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новости, украина, россия, дмитрий песков, договор, гарантии безопасности
Песков рассказал, что нужно для достижения договоренностей по Украине
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал договоренности по Украине "плодом сложных экспертных переговоров" и балансом интересов с учетом реалий. Об этом Песков 16 июня рассказал журналисту Павлу Зарубину в программе "Москва.Кремль.Путин", которая выходит на телеканале "Россия1"
"Договоренности на бумаге - это плод очень сложных экспертных переговоров, это баланс интересов и, конечно, учет реалий на земле. И так будет и в этот раз", - сказал он.
По словам Пескова, для этих договоренностей нужна система гарантий безопасности и по всем другим вопросам.
"Очень сложная система - выработать эту систему гарантий с тем, чтобы обеспечить выполнение договоренностей. Но, тем не менее, если киевский режим проявит трезвость, то это предстоит сделать", - отметил Песков.
Президент России Владимир Путин 14 июня выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию украинского конфликта. Оно подразумевает признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, отмену антироссийских санкций. В Киеве это предложение отвергли, назвав его ультиматумом.
Тем временем Владимир Зеленский на конференции по Украине в Швейцарии заявил, что по итогам этого мероприятия будет принят "план действий". Этот документ будет составлен без учетов мнения российской стороны.