https://ukraina.ru/20240616/1055674437.html

Марш упущенных возможностей. Украинские власти не смогли пополнить пушечное мясо гейями и лесбиянками

Марш упущенных возможностей. Украинские власти не смогли пополнить пушечное мясо гейями и лесбиянками - 16.06.2024 Украина.ру

Марш упущенных возможностей. Украинские власти не смогли пополнить пушечное мясо гейями и лесбиянками

Анонсированный на 16 июня 2024 года, а потом перенесенный властями на неведомое число гей-парад в Киеве все-таки состоялся в назначенное время. Но не долго – всего 10-20 минут смогли сексуальные девианты продемонстрировать свои передовые, но крайне европейские отклонения.

2024-06-16T15:40

2024-06-16T15:40

2024-06-16T15:45

киев

украина

швейцария

владимир зеленский

виталий кличко

адольф гитлер

упц

лгбт

"азов"

мнения

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Дальше они были разогнаны страхом и разбежались перед представителями неонацистских радикальных объединений, которые вдруг вспомнили, что их главный кумир – фюрер немецкого народа Адольф Гитлер – в свое время очень негативно относился к гомосексуалистам и определял их в концлагеря.Представители ЛГБТ*-сообщества все равно настаивали на своем: дескать, они как были, так и остаются убежденными в том, что "гомофобия и трансфобия недопустимы, особенно во время полномасштабной войны в Украине". "Марш Равенства нужен уже сейчас для лучшего будущего для ЛГБТК+-сообщества и для Украины. Марш пройдет с верой в то, что мы, украинки и украинцы, имеем больше общего, чем отличного", — утверждали они после того, как власти Киеве запретили им проводить "ходу" (шествие по-ихнему) в метро.И вот оно свершилось. В швейцарском городке Бюргенштоке шел к завершению саммит мира", на котором его инициатора – фюрере уже украинского народа Владимира Зеленского – старались объявить и утвердить легитимным лидером европейского и общечеловеческого образца, а в это время в столице "демократии на Днепре" правые и в высшей степени неевропейские ортодоксы гоняли в хвост, в гриву и даже под хвост, где и находятся сакральные для них местечки и точки, носителей высших идеалов толерантности и политкорректности.Представителям ЛГБТ-движения дали пройти около 20 метров в окружении правоохранителей, которые взяли их в кольцо и перекрыли движение по улице, где шел "Марш равенства". Возглавили гей-парад ЛГБТ*-активисты в военной форме. Из так называемого "отряда боевых пид…ов" (так их в Украине называют все, кроме них самих), спецподразделения элгэбэтэшников, которых несколько месяцев назад после начала спецвоенной операции (СВО) с помпой согнали как бы в ЛГБТ-батальон. Дескать, и нетрадиционные могут традиционно защищать "нэньку", раз "Путин напал".После нескольких свободных метров "ходы" организаторы предложили коллегам по нетрадиционному сексу спрятать символику и спокойно спускаться в метро. Во избежание эксцессов. Потому как в это время полиция как бы сдерживала нациков, которые били копытами и угрожали расправой.Но странно как-то угрожала. Полицейское оцепление нацики прорвали, когда основная масса участников гей-парада уже рассосалась бесследно, рассосалась так сказать, в толпе побратимов.Но нацики-радикалы прорвали оцепление и побежали туда, где шел "Марш равенства" с пением гимна и традиционным кричалками про СУГС (слава Украине – героям слава*) и ГССВ (героям слава -- смерть ворогам). Но не успели – даже в накрашенную морду некому было сунуть. И нацики побродили по центру города типа своим маршем и разошлись.Со стороны все напоминало очень плохо подготовленную игру по выпусканию пара у нациков и имитации верности общечеловеческим ценностям со стороны и властей (типа полиция защитила эти ценности от варваров), и извращенцев (им дали малеха пройтись -- всего 100 метров, несмотря на то, что к акции присоединились нардепы, дипломаты и даже военные).Но нескладуха все равно получилась конкретная. С негативным геополитическим и мировоззренческим подтекстом. На майку Зеленского в глазах мировых толерастов в Швейцарии немного подсыпали неблаговидных политических нечистот.Но даже не это главное. Украинские власти в лице ТЦК, которым поручено выполнять установку Запада по сбору пушечного мяса для нужд СВО упустили чудесную возможность сделать это. Во время встречных "маршей" нахватать личный состав и для "батальона пид…ов" и для карательных подразделений нациков. Их там было на улицах несколько сот – можно было сделать оцепление поплотнее, подогнать нужно количество бобиков и воронков и паковать "защитников отечества" и толерантных ценностей политкорректности буквально пачками.Но украинские власти только подчеркнули свой идеологический мультикультурализм – остались одновременно верными и ценностям ЛГБТ*, и национальной идее и идеологии неонацистов. То есть еще раз подчеркнули завет великого Вуди Аллена про то, что и политическая бисексуальность в два раза увеличивает ваши шансы в субботний вечер.Но если серьезно, то все, конечно, прогнозируют разборки от Зеленского, который-де получил новое дыхание в Швейцарии и вынужден теперь еще более рьяно служить и отрабатывать вложения. И, конечно же, жесткой рукой подавлять всякие отклонения от евронорм.Во-первых, все прогнозируют дальнейшие политические зачистки. И кадровые, и организационные. В первую очередь под нож рискует попасть мэр Киева Виталий Кличко, который фактически организовал и допустил эти неевропейские "безобразия".Стал достоянием гласности странный эпизод: еще 8 июня сего года плановую подготовку гей-парада чуть не сорвал рейд сотрудников ТЦК Подольского района Киева, которые окружили нетрадиционных своих сограждан и проверили у них документы. И тех, у кого были проблемы с документами, забрали на прохождение врачебной комиссии. Для проверки готовности стать трупами в окопах СВО. Причем, повторюсь, искать ухилянтов представители ТЦК явились на вечеринку с представителями нетрадиционной ориентации, организованную в процессе подготовки к проведению гей-парада. Совсем уж не по-европейски получилось. И не по-фашистски. Потому что потом пришлось оправдываться: дескать, это не ТЦК были, а простая полиция, городская, киевская, за которой Кличко маячит.Но киевских геев и прочих небинаров не испугало даже то, что собрались они маршировать возле штаб-квартиры батальона "Азов"*. Такие вот дела.Во-вторых, практически никто уже не сомневается, что под нож могут попасть представители Украинской православной церкви (УПЦ), цель добить которую Запад не снял с повестки для украинских властей. А тут еще представители традиционных верующих сами подставились: Союз православных журналистов (СПЖ) и Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций (ВСЦиРО), как обычно, обратился к властям с просьбой не допустить проведение гей-парада в Киеве. "Марш равенства" фактически является политическим и идеологическим мероприятием, которое только маскируется под мероприятие в поддержку прав человека. …Семья, материнство и отцовство, природное мужество и женственность являются базовыми ценностями украинского народа, тысячелетним достоянием украинского ментального пространства. Учитывая указанное, ради будущего украинского народа и государства, призываем прекратить распространение пропаганды еще одной тоталитарной идеологии, связанной с марксизмом, и проведение позорных мероприятий, направленных на разрушение базовых ценностей украинского народа!", -- написали авторы обращения.Об этом же рассказал и адвокат Роберт Амстердам, глава международной правозащитной компании Amsterdam & Partners LLP, которая сегодня занимается защитой УПЦ, в частности, судьбой юриста протоиерея Никиты Чекмана, который представляет церковь во многих судебных процессах, инициированных СБУ.Он заявил, что после "Саммита мира", который сейчас проходит в Швейцарии, власть обрушится на Украинскую Православную Церковь с новой волной репрессий. На своей странице в соцсети Х** Амстердам написал: "Из нескольких источников мне сообщали, что украинское правительство планирует агрессивную волну репрессий против членов УПЦ после завершения мирной конференции в Швейцарии. В частности, я очень беспокоюсь о коллеге-юристе Никите Чекмане, который является потенциальной мишенью. Мы поддерживаем Украину, мы поддерживаем ее защиту. Но эта война ни в коем случае не может служить поводом для безнаказанного нарушения прав человека администрацией Зеленского".По словам Амстердама, УПЦ объявлена "неограниченная" война, и сейчас она выйдет на новые рубежи. И ждать, увы, осталось недолго – Зеленский возвращается в Киеве, как ему кажется, триумфатором…О том, как готовился парад ЛГБТ и как его пытались не допустить - в материале Владимира Скачко "Прокатили извращенцев без метро. Власти Киева перенесли гей-парад"*- признаны в России экстремистским**- лозунг, признанный в РФ экстремистским

https://ukraina.ru/20190305/1022896521.html

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Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_5d71dc0621b5631840141ec33436eb20.jpg.webp

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киев, украина, швейцария, владимир зеленский, виталий кличко, адольф гитлер, упц, лгбт, "азов", мнения