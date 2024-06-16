Марш упущенных возможностей. Украинские власти не смогли пополнить пушечное мясо гейями и лесбиянками - 16.06.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240616/1055674437.html
Марш упущенных возможностей. Украинские власти не смогли пополнить пушечное мясо гейями и лесбиянками
Марш упущенных возможностей. Украинские власти не смогли пополнить пушечное мясо гейями и лесбиянками - 16.06.2024 Украина.ру
Марш упущенных возможностей. Украинские власти не смогли пополнить пушечное мясо гейями и лесбиянками
Анонсированный на 16 июня 2024 года, а потом перенесенный властями на неведомое число гей-парад в Киеве все-таки состоялся в назначенное время. Но не долго – всего 10-20 минут смогли сексуальные девианты продемонстрировать свои передовые, но крайне европейские отклонения.
2024-06-16T15:40
2024-06-16T15:45
киев
украина
швейцария
владимир зеленский
виталий кличко
адольф гитлер
упц
лгбт
"азов"
мнения
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/06/10/1055674317_0:0:700:395_1920x0_80_0_0_9820ec9b2e1f3f8d553c53f935414df7.jpg.webp
Дальше они были разогнаны страхом и разбежались перед представителями неонацистских радикальных объединений, которые вдруг вспомнили, что их главный кумир – фюрер немецкого народа Адольф Гитлер – в свое время очень негативно относился к гомосексуалистам и определял их в концлагеря.Представители ЛГБТ*-сообщества все равно настаивали на своем: дескать, они как были, так и остаются убежденными в том, что "гомофобия и трансфобия недопустимы, особенно во время полномасштабной войны в Украине". "Марш Равенства нужен уже сейчас для лучшего будущего для ЛГБТК+-сообщества и для Украины. Марш пройдет с верой в то, что мы, украинки и украинцы, имеем больше общего, чем отличного", — утверждали они после того, как власти Киеве запретили им проводить "ходу" (шествие по-ихнему) в метро.И вот оно свершилось. В швейцарском городке Бюргенштоке шел к завершению саммит мира", на котором его инициатора – фюрере уже украинского народа Владимира Зеленского – старались объявить и утвердить легитимным лидером европейского и общечеловеческого образца, а в это время в столице "демократии на Днепре" правые и в высшей степени неевропейские ортодоксы гоняли в хвост, в гриву и даже под хвост, где и находятся сакральные для них местечки и точки, носителей высших идеалов толерантности и политкорректности.Представителям ЛГБТ-движения дали пройти около 20 метров в окружении правоохранителей, которые взяли их в кольцо и перекрыли движение по улице, где шел "Марш равенства". Возглавили гей-парад ЛГБТ*-активисты в военной форме. Из так называемого "отряда боевых пид…ов" (так их в Украине называют все, кроме них самих), спецподразделения элгэбэтэшников, которых несколько месяцев назад после начала спецвоенной операции (СВО) с помпой согнали как бы в ЛГБТ-батальон. Дескать, и нетрадиционные могут традиционно защищать "нэньку", раз "Путин напал".После нескольких свободных метров "ходы" организаторы предложили коллегам по нетрадиционному сексу спрятать символику и спокойно спускаться в метро. Во избежание эксцессов. Потому как в это время полиция как бы сдерживала нациков, которые били копытами и угрожали расправой.Но странно как-то угрожала. Полицейское оцепление нацики прорвали, когда основная масса участников гей-парада уже рассосалась бесследно, рассосалась так сказать, в толпе побратимов.Но нацики-радикалы прорвали оцепление и побежали туда, где шел "Марш равенства" с пением гимна и традиционным кричалками про СУГС (слава Украине – героям слава*) и ГССВ (героям слава -- смерть ворогам). Но не успели – даже в накрашенную морду некому было сунуть. И нацики побродили по центру города типа своим маршем и разошлись.Со стороны все напоминало очень плохо подготовленную игру по выпусканию пара у нациков и имитации верности общечеловеческим ценностям со стороны и властей (типа полиция защитила эти ценности от варваров), и извращенцев (им дали малеха пройтись -- всего 100 метров, несмотря на то, что к акции присоединились нардепы, дипломаты и даже военные).Но нескладуха все равно получилась конкретная. С негативным геополитическим и мировоззренческим подтекстом. На майку Зеленского в глазах мировых толерастов в Швейцарии немного подсыпали неблаговидных политических нечистот.Но даже не это главное. Украинские власти в лице ТЦК, которым поручено выполнять установку Запада по сбору пушечного мяса для нужд СВО упустили чудесную возможность сделать это. Во время встречных "маршей" нахватать личный состав и для "батальона пид…ов" и для карательных подразделений нациков. Их там было на улицах несколько сот – можно было сделать оцепление поплотнее, подогнать нужно количество бобиков и воронков и паковать "защитников отечества" и толерантных ценностей политкорректности буквально пачками.Но украинские власти только подчеркнули свой идеологический мультикультурализм – остались одновременно верными и ценностям ЛГБТ*, и национальной идее и идеологии неонацистов. То есть еще раз подчеркнули завет великого Вуди Аллена про то, что и политическая бисексуальность в два раза увеличивает ваши шансы в субботний вечер.Но если серьезно, то все, конечно, прогнозируют разборки от Зеленского, который-де получил новое дыхание в Швейцарии и вынужден теперь еще более рьяно служить и отрабатывать вложения. И, конечно же, жесткой рукой подавлять всякие отклонения от евронорм.Во-первых, все прогнозируют дальнейшие политические зачистки. И кадровые, и организационные. В первую очередь под нож рискует попасть мэр Киева Виталий Кличко, который фактически организовал и допустил эти неевропейские "безобразия".Стал достоянием гласности странный эпизод: еще 8 июня сего года плановую подготовку гей-парада чуть не сорвал рейд сотрудников ТЦК Подольского района Киева, которые окружили нетрадиционных своих сограждан и проверили у них документы. И тех, у кого были проблемы с документами, забрали на прохождение врачебной комиссии. Для проверки готовности стать трупами в окопах СВО. Причем, повторюсь, искать ухилянтов представители ТЦК явились на вечеринку с представителями нетрадиционной ориентации, организованную в процессе подготовки к проведению гей-парада. Совсем уж не по-европейски получилось. И не по-фашистски. Потому что потом пришлось оправдываться: дескать, это не ТЦК были, а простая полиция, городская, киевская, за которой Кличко маячит.Но киевских геев и прочих небинаров не испугало даже то, что собрались они маршировать возле штаб-квартиры батальона "Азов"*. Такие вот дела.Во-вторых, практически никто уже не сомневается, что под нож могут попасть представители Украинской православной церкви (УПЦ), цель добить которую Запад не снял с повестки для украинских властей. А тут еще представители традиционных верующих сами подставились: Союз православных журналистов (СПЖ) и Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций (ВСЦиРО), как обычно, обратился к властям с просьбой не допустить проведение гей-парада в Киеве. "Марш равенства" фактически является политическим и идеологическим мероприятием, которое только маскируется под мероприятие в поддержку прав человека. …Семья, материнство и отцовство, природное мужество и женственность являются базовыми ценностями украинского народа, тысячелетним достоянием украинского ментального пространства. Учитывая указанное, ради будущего украинского народа и государства, призываем прекратить распространение пропаганды еще одной тоталитарной идеологии, связанной с марксизмом, и проведение позорных мероприятий, направленных на разрушение базовых ценностей украинского народа!", -- написали авторы обращения.Об этом же рассказал и адвокат Роберт Амстердам, глава международной правозащитной компании Amsterdam &amp; Partners LLP, которая сегодня занимается защитой УПЦ, в частности, судьбой юриста протоиерея Никиты Чекмана, который представляет церковь во многих судебных процессах, инициированных СБУ.Он заявил, что после "Саммита мира", который сейчас проходит в Швейцарии, власть обрушится на Украинскую Православную Церковь с новой волной репрессий. На своей странице в соцсети Х** Амстердам написал: "Из нескольких источников мне сообщали, что украинское правительство планирует агрессивную волну репрессий против членов УПЦ после завершения мирной конференции в Швейцарии. В частности, я очень беспокоюсь о коллеге-юристе Никите Чекмане, который является потенциальной мишенью. Мы поддерживаем Украину, мы поддерживаем ее защиту. Но эта война ни в коем случае не может служить поводом для безнаказанного нарушения прав человека администрацией Зеленского".По словам Амстердама, УПЦ объявлена "неограниченная" война, и сейчас она выйдет на новые рубежи. И ждать, увы, осталось недолго – Зеленский возвращается в Киеве, как ему кажется, триумфатором…О том, как готовился парад ЛГБТ и как его пытались не допустить - в материале Владимира Скачко "Прокатили извращенцев без метро. Власти Киева перенесли гей-парад"*- признаны в России экстремистским**- лозунг, признанный в РФ экстремистским
https://ukraina.ru/20190305/1022896521.html
киев
украина
швейцария
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Владимир Скачко
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_5d71dc0621b5631840141ec33436eb20.jpg.webp
Владимир Скачко
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_5d71dc0621b5631840141ec33436eb20.jpg.webp
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/06/10/1055674317_63:0:643:435_1920x0_80_0_0_9e371c45f5950cb4b2c222f57a82b375.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
киев, украина, швейцария, владимир зеленский, виталий кличко, адольф гитлер, упц, лгбт, "азов", мнения
Киев, Украина, Швейцария, Владимир Зеленский, Виталий Кличко, Адольф Гитлер, УПЦ, ЛГБТ, "Азов", Мнения

Марш упущенных возможностей. Украинские власти не смогли пополнить пушечное мясо гейями и лесбиянками

15:40 16.06.2024 (обновлено: 15:45 16.06.2024)
 
ЛГБТ
ЛГБТ
Читать в
Владимир Скачко авторы
Владимир Скачко
обозреватель издания Украина.ру
Все материалы
Анонсированный на 16 июня 2024 года, а потом перенесенный властями на неведомое число гей-парад в Киеве все-таки состоялся в назначенное время. Но не долго – всего 10-20 минут смогли сексуальные девианты продемонстрировать свои передовые, но крайне европейские отклонения.
Дальше они были разогнаны страхом и разбежались перед представителями неонацистских радикальных объединений, которые вдруг вспомнили, что их главный кумир – фюрер немецкого народа Адольф Гитлер – в свое время очень негативно относился к гомосексуалистам и определял их в концлагеря.
Представители ЛГБТ*-сообщества все равно настаивали на своем: дескать, они как были, так и остаются убежденными в том, что "гомофобия и трансфобия недопустимы, особенно во время полномасштабной войны в Украине". "Марш Равенства нужен уже сейчас для лучшего будущего для ЛГБТК+-сообщества и для Украины. Марш пройдет с верой в то, что мы, украинки и украинцы, имеем больше общего, чем отличного", — утверждали они после того, как власти Киеве запретили им проводить "ходу" (шествие по-ихнему) в метро.
И вот оно свершилось. В швейцарском городке Бюргенштоке шел к завершению саммит мира", на котором его инициатора – фюрере уже украинского народа Владимира Зеленского – старались объявить и утвердить легитимным лидером европейского и общечеловеческого образца, а в это время в столице "демократии на Днепре" правые и в высшей степени неевропейские ортодоксы гоняли в хвост, в гриву и даже под хвост, где и находятся сакральные для них местечки и точки, носителей высших идеалов толерантности и политкорректности.
Представителям ЛГБТ-движения дали пройти около 20 метров в окружении правоохранителей, которые взяли их в кольцо и перекрыли движение по улице, где шел "Марш равенства". Возглавили гей-парад ЛГБТ*-активисты в военной форме. Из так называемого "отряда боевых пид…ов" (так их в Украине называют все, кроме них самих), спецподразделения элгэбэтэшников, которых несколько месяцев назад после начала спецвоенной операции (СВО) с помпой согнали как бы в ЛГБТ-батальон. Дескать, и нетрадиционные могут традиционно защищать "нэньку", раз "Путин напал".
После нескольких свободных метров "ходы" организаторы предложили коллегам по нетрадиционному сексу спрятать символику и спокойно спускаться в метро. Во избежание эксцессов. Потому как в это время полиция как бы сдерживала нациков, которые били копытами и угрожали расправой.
Но странно как-то угрожала. Полицейское оцепление нацики прорвали, когда основная масса участников гей-парада уже рассосалась бесследно, рассосалась так сказать, в толпе побратимов.
Но нацики-радикалы прорвали оцепление и побежали туда, где шел "Марш равенства" с пением гимна и традиционным кричалками про СУГС (слава Украине – героям слава*) и ГССВ (героям слава -- смерть ворогам). Но не успели – даже в накрашенную морду некому было сунуть. И нацики побродили по центру города типа своим маршем и разошлись.
Со стороны все напоминало очень плохо подготовленную игру по выпусканию пара у нациков и имитации верности общечеловеческим ценностям со стороны и властей (типа полиция защитила эти ценности от варваров), и извращенцев (им дали малеха пройтись -- всего 100 метров, несмотря на то, что к акции присоединились нардепы, дипломаты и даже военные).
Но нескладуха все равно получилась конкретная. С негативным геополитическим и мировоззренческим подтекстом. На майку Зеленского в глазах мировых толерастов в Швейцарии немного подсыпали неблаговидных политических нечистот.
Владимир Скачко - РИА Новости, 1920, 05.03.2019
5 марта 2019, 15:34
Владимир Скачко: кто онИзвестный украинский журналист, публицист, политический аналитик
Но даже не это главное. Украинские власти в лице ТЦК, которым поручено выполнять установку Запада по сбору пушечного мяса для нужд СВО упустили чудесную возможность сделать это. Во время встречных "маршей" нахватать личный состав и для "батальона пид…ов" и для карательных подразделений нациков. Их там было на улицах несколько сот – можно было сделать оцепление поплотнее, подогнать нужно количество бобиков и воронков и паковать "защитников отечества" и толерантных ценностей политкорректности буквально пачками.
Но украинские власти только подчеркнули свой идеологический мультикультурализм – остались одновременно верными и ценностям ЛГБТ*, и национальной идее и идеологии неонацистов. То есть еще раз подчеркнули завет великого Вуди Аллена про то, что и политическая бисексуальность в два раза увеличивает ваши шансы в субботний вечер.
Но если серьезно, то все, конечно, прогнозируют разборки от Зеленского, который-де получил новое дыхание в Швейцарии и вынужден теперь еще более рьяно служить и отрабатывать вложения. И, конечно же, жесткой рукой подавлять всякие отклонения от евронорм.
Во-первых, все прогнозируют дальнейшие политические зачистки. И кадровые, и организационные. В первую очередь под нож рискует попасть мэр Киева Виталий Кличко, который фактически организовал и допустил эти неевропейские "безобразия".
Стал достоянием гласности странный эпизод: еще 8 июня сего года плановую подготовку гей-парада чуть не сорвал рейд сотрудников ТЦК Подольского района Киева, которые окружили нетрадиционных своих сограждан и проверили у них документы. И тех, у кого были проблемы с документами, забрали на прохождение врачебной комиссии. Для проверки готовности стать трупами в окопах СВО.
Причем, повторюсь, искать ухилянтов представители ТЦК явились на вечеринку с представителями нетрадиционной ориентации, организованную в процессе подготовки к проведению гей-парада. Совсем уж не по-европейски получилось. И не по-фашистски. Потому что потом пришлось оправдываться: дескать, это не ТЦК были, а простая полиция, городская, киевская, за которой Кличко маячит.
Но киевских геев и прочих небинаров не испугало даже то, что собрались они маршировать возле штаб-квартиры батальона "Азов"*. Такие вот дела.
Во-вторых, практически никто уже не сомневается, что под нож могут попасть представители Украинской православной церкви (УПЦ), цель добить которую Запад не снял с повестки для украинских властей. А тут еще представители традиционных верующих сами подставились: Союз православных журналистов (СПЖ) и Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций (ВСЦиРО), как обычно, обратился к властям с просьбой не допустить проведение гей-парада в Киеве.
"Марш равенства" фактически является политическим и идеологическим мероприятием, которое только маскируется под мероприятие в поддержку прав человека. …Семья, материнство и отцовство, природное мужество и женственность являются базовыми ценностями украинского народа, тысячелетним достоянием украинского ментального пространства. Учитывая указанное, ради будущего украинского народа и государства, призываем прекратить распространение пропаганды еще одной тоталитарной идеологии, связанной с марксизмом, и проведение позорных мероприятий, направленных на разрушение базовых ценностей украинского народа!", -- написали авторы обращения.
Об этом же рассказал и адвокат Роберт Амстердам, глава международной правозащитной компании Amsterdam & Partners LLP, которая сегодня занимается защитой УПЦ, в частности, судьбой юриста протоиерея Никиты Чекмана, который представляет церковь во многих судебных процессах, инициированных СБУ.
Он заявил, что после "Саммита мира", который сейчас проходит в Швейцарии, власть обрушится на Украинскую Православную Церковь с новой волной репрессий. На своей странице в соцсети Х** Амстердам написал: "Из нескольких источников мне сообщали, что украинское правительство планирует агрессивную волну репрессий против членов УПЦ после завершения мирной конференции в Швейцарии. В частности, я очень беспокоюсь о коллеге-юристе Никите Чекмане, который является потенциальной мишенью. Мы поддерживаем Украину, мы поддерживаем ее защиту. Но эта война ни в коем случае не может служить поводом для безнаказанного нарушения прав человека администрацией Зеленского".
По словам Амстердама, УПЦ объявлена "неограниченная" война, и сейчас она выйдет на новые рубежи. И ждать, увы, осталось недолго – Зеленский возвращается в Киеве, как ему кажется, триумфатором…
О том, как готовился парад ЛГБТ и как его пытались не допустить - в материале Владимира Скачко "Прокатили извращенцев без метро. Власти Киева перенесли гей-парад"
*- признаны в России экстремистским
**- лозунг, признанный в РФ экстремистским
 
КиевУкраинаШвейцарияВладимир ЗеленскийВиталий КличкоАдольф ГитлерУПЦЛГБТ"Азов"Мнения
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:40Марш упущенных возможностей. Украинские власти не смогли пополнить пушечное мясо гейями и лесбиянками
15:06Норвегия даст деньги на восстановление украинской энергетической инфраструктуры
14:22Шольц покинул конференцию по Украине в Швейцарии до ее завершения
14:04Песков рассказал, что нужно для достижения договоренностей по Украине
13:25Премьер Японии провел на саммите по Украине 2,5 часа - РИА Новости
13:08Ошибки, которые нельзя повторить: Генерал-майор Сергей Липовой о глобальном конфликте НАТО и России
13:03Захват заложников в Ростове, коммюнике в Швейцарии, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 16 июня
12:51"Это - Скотный двор", - Медведев о саммите мира в Швейцарии
12:04Глава МИД Венгрии рассказал, почему конференция по Украине в Швейцарии не достигнет цели
11:26Трамп обещал разобраться с тратами на Украину, если снова станет президентом США
10:54ВСУ за сутки нанесли 41 артиллерийский удар по населенным пунктам Херсонской области
10:33Военкор News.ru Никита Цицаги погиб при атаке дронов ВСУ под Угледаром
10:15Президент Финляндии призвал Китай повлиять на Путина
09:47Фиаско Зеленского в Швейцарии и желание переговоров. Главное на Украине на утро 16 июня
09:45В Киеве пожаловались на многократное подорожание вооружений для ВСУ
09:20Зеленский рассказал, когда Россия получит план действий по итогам конференции по Украине
09:09По примеру Авдеевки. Штурм Часов Яра начнется, когда город обойдут с флангов
08:00"Вокруг Булгакова": бал до бала
07:00Они будут гореть как Абрамсы и Леопарды: бывший французский пилот назвал топ недостатков F-16
06:50Борьба с военкомами и мадридские автобусы для ВСУ. Что происходит в Херсоне
Лента новостейМолния