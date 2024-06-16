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"Секретное оружие Путина" в действии: боевое применение новейшей разработки

"Секретное оружие Путина" в действии: боевое применение новейшей разработки - 16.06.2024 Украина.ру

"Секретное оружие Путина" в действии: боевое применение новейшей разработки

Новый наземный дрон "Скорпион-М" оказался настолько эффективным, что британские СМИ уже окрестили новым "смертоносным секретным оружием Путина". Военкор... Украина.ру, 16.06.2024

2024-06-16T16:27

2024-06-16T16:27

2024-06-16T16:27

видео

дроны

сво

россия

украина

владимир путин

всу

фронт

обучение

управление

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Новый наземный дрон "Скорпион-М" оказался настолько эффективным, что британские СМИ уже окрестили новым "смертоносным секретным оружием Путина". Военкор Украина.ру Василий Ткач встретился с его разработчиками и испытателями, которые рассказали о том, как устроена машина и какие у неё неоспоримые преимущества по сравнению с летающими дронами.

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видео, дроны, сво, россия, украина, владимир путин, всу, фронт, обучение, управление, секретность, диверсанты, видео