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"Секретное оружие Путина" в действии: боевое применение новейшей разработки
"Секретное оружие Путина" в действии: боевое применение новейшей разработки - 16.06.2024 Украина.ру
"Секретное оружие Путина" в действии: боевое применение новейшей разработки
Новый наземный дрон "Скорпион-М" оказался настолько эффективным, что британские СМИ уже окрестили новым "смертоносным секретным оружием Путина". Военкор... Украина.ру, 16.06.2024
2024-06-16T16:27
2024-06-16T16:27
2024-06-16T16:27
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Новый наземный дрон "Скорпион-М" оказался настолько эффективным, что британские СМИ уже окрестили новым "смертоносным секретным оружием Путина". Военкор Украина.ру Василий Ткач встретился с его разработчиками и испытателями, которые рассказали о том, как устроена машина и какие у неё неоспоримые преимущества по сравнению с летающими дронами.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, дроны, сво, россия, украина, владимир путин, всу, фронт, обучение, управление, секретность, диверсанты, видео
Видео, дроны, СВО, Россия, Украина, Владимир Путин, ВСУ, фронт, обучение, управление, секретность, диверсанты
"Секретное оружие Путина" в действии: боевое применение новейшей разработки
Новый наземный дрон "Скорпион-М" оказался настолько эффективным, что британские СМИ уже окрестили новым "смертоносным секретным оружием Путина". Военкор Украина.ру
Василий Ткач встретился с его разработчиками и испытателями, которые рассказали о том, как устроена машина и какие у неё неоспоримые преимущества по сравнению с летающими дронами.