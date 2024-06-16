Трамп обещал разобраться с тратами на Украину, если снова станет президентом США - 16.06.2024 Украина.ру
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Трамп обещал разобраться с тратами на Украину, если снова станет президентом США
Трамп обещал разобраться с тратами на Украину, если снова станет президентом США - 16.06.2024 Украина.ру
Трамп обещал разобраться с тратами на Украину, если снова станет президентом США
С колоссальными по размерам выплатами Украине обещал разобраться экс-президент США Дональд Трамп в случае победы на предстоящих президентских выборах, которые пройдут осенью этого года. Об этом Трамп заявил 16 июня на встрече со своими сторонниками в Детройте
2024-06-16T11:26
2024-06-16T11:26
новости
сша
дональд трамп
украина
владимир зеленский
военная помощь
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По словам Трампа, каждый визит Владимира Зеленского в Вашингтон знаменует новую финансовую помощь, исчисляемую миллиардами долларов."Зеленский, вероятно, является величайшим торговцем из всех ныне живущих политиков. Всякий раз, приезжая нашу страну, он покидает ее с 60 миллиардами долларов… и так без конца. Я разберусь с этим", — процитировали слова Трампа РИА Новости.Как сообщало издание Украина.ру, глава минобороны США Ллойд Остин заявил 13 июня, что с февраля 2022 года Вашингтон выделил Украине помощь в сфере безопасности на сумму более 98 млрд долларов.США поставили на Украину десятки тысяч артиллерийских снарядов, тысячи противотанковых мин, сотни единиц противотанкового вооружения и средств ПВО, уточнил Остин.О подоплеке президентской гонки в США говорится в материале За что в США убьют Трампа. Глубинное государство не хочет открывать правду о себе
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Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, сша, дональд трамп, украина, владимир зеленский, военная помощь
Новости, США, Дональд Трамп, Украина, Владимир Зеленский, военная помощь

Трамп обещал разобраться с тратами на Украину, если снова станет президентом США

11:26 16.06.2024
 
Дональд Трамп
Дональд Трамп
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С колоссальными по размерам выплатами Украине обещал разобраться экс-президент США Дональд Трамп в случае победы на предстоящих президентских выборах, которые пройдут осенью этого года. Об этом Трамп заявил 16 июня на встрече со своими сторонниками в Детройте
По словам Трампа, каждый визит Владимира Зеленского в Вашингтон знаменует новую финансовую помощь, исчисляемую миллиардами долларов.
"Зеленский, вероятно, является величайшим торговцем из всех ныне живущих политиков. Всякий раз, приезжая нашу страну, он покидает ее с 60 миллиардами долларов… и так без конца. Я разберусь с этим", — процитировали слова Трампа РИА Новости.
Как сообщало издание Украина.ру, глава минобороны США Ллойд Остин заявил 13 июня, что с февраля 2022 года Вашингтон выделил Украине помощь в сфере безопасности на сумму более 98 млрд долларов.
США поставили на Украину десятки тысяч артиллерийских снарядов, тысячи противотанковых мин, сотни единиц противотанкового вооружения и средств ПВО, уточнил Остин.
О подоплеке президентской гонки в США говорится в материале За что в США убьют Трампа. Глубинное государство не хочет открывать правду о себе
 
НовостиСШАДональд ТрампУкраинаВладимир Зеленскийвоенная помощь
 
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Заголовок открываемого материала
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