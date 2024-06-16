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Трамп обещал разобраться с тратами на Украину, если снова станет президентом США

Трамп обещал разобраться с тратами на Украину, если снова станет президентом США - 16.06.2024 Украина.ру

Трамп обещал разобраться с тратами на Украину, если снова станет президентом США

С колоссальными по размерам выплатами Украине обещал разобраться экс-президент США Дональд Трамп в случае победы на предстоящих президентских выборах, которые пройдут осенью этого года. Об этом Трамп заявил 16 июня на встрече со своими сторонниками в Детройте

2024-06-16T11:26

2024-06-16T11:26

2024-06-16T11:26

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сша

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украина

владимир зеленский

военная помощь

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По словам Трампа, каждый визит Владимира Зеленского в Вашингтон знаменует новую финансовую помощь, исчисляемую миллиардами долларов."Зеленский, вероятно, является величайшим торговцем из всех ныне живущих политиков. Всякий раз, приезжая нашу страну, он покидает ее с 60 миллиардами долларов… и так без конца. Я разберусь с этим", — процитировали слова Трампа РИА Новости.Как сообщало издание Украина.ру, глава минобороны США Ллойд Остин заявил 13 июня, что с февраля 2022 года Вашингтон выделил Украине помощь в сфере безопасности на сумму более 98 млрд долларов.США поставили на Украину десятки тысяч артиллерийских снарядов, тысячи противотанковых мин, сотни единиц противотанкового вооружения и средств ПВО, уточнил Остин.О подоплеке президентской гонки в США говорится в материале За что в США убьют Трампа. Глубинное государство не хочет открывать правду о себе

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сша, дональд трамп, украина, владимир зеленский, военная помощь