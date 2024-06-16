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"Это - Скотный двор", - Медведев о саммите мира в Швейцарии

"Это - Скотный двор", - Медведев о саммите мира в Швейцарии - 16.06.2024 Украина.ру

"Это - Скотный двор", - Медведев о саммите мира в Швейцарии

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев сравнил швейцарский "мирный" саммит по Украине со "Скотным двором" Джорджа Оруэлла. Об этом он написал 16 июня в своем телеграм-канале

2024-06-16T12:51

2024-06-16T12:51

2024-06-16T12:51

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дмитрий медведев

швейцария

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По словам Медведева, никто из участников саммита по урегулированию ситуации на Украине, который 15 и 16 июня проходит в швейцарском курортном городе Бюргеншток, не знает, что он там делает и в чем его роль."Этот швейцарский "скотный двор" – чистейший сюрреализм. Кафка с Оруэллом нервно курят в сторонке", - написал Медведев.Для "разрешения конфликта" "швейцарские пастушки позвали только проверенных животных: "безумного мелкого хряка с его неизменным приятелем, стадо блаженно блеющих о мире тупоголовых западных альпийских баранов, а также свору европейских цепных псов для охраны поголовья", продолжил Медведев сравнение с произведением Оруэлла."Псы лают, брызжут во все стороны отравленной слюной и следят за порядком. А следить надо: овцы частенько блеют невпопад и путаются в заученных формулах", - отметил он.Медведев добавил, что "во главе отары незримо присутствует престарелый слабоумный хозяин, давно потерявший контакт с реальностью", а в Швейцарию отправилась его "недалекая заместительница, которая снялась на зелёной лужайке, сказала заученную фразу и быстро свинтила домой".Напомним, что вице-президент США Камала Харрис досрочно покинула саммит в Швейцарии. В ходе своего выступления 15 июня она заявила, что США разделяют мнение Зеленского о том, что "конец конфликта не должен определяться без Украины".О том, как в Швейцарии проходит саммит по урегулированию украинского конфликта без участия России в материале Саммит в преддверии настоящих переговоров

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новости, дмитрий медведев, швейцария, украина, скотный двор, саммит