"Это - Скотный двор", - Медведев о саммите мира в Швейцарии - 16.06.2024 Украина.ру
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"Это - Скотный двор", - Медведев о саммите мира в Швейцарии
"Это - Скотный двор", - Медведев о саммите мира в Швейцарии - 16.06.2024 Украина.ру
"Это - Скотный двор", - Медведев о саммите мира в Швейцарии
Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев сравнил швейцарский "мирный" саммит по Украине со "Скотным двором" Джорджа Оруэлла. Об этом он написал 16 июня в своем телеграм-канале
2024-06-16T12:51
2024-06-16T12:51
новости
дмитрий медведев
швейцария
украина
скотный двор
саммит
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По словам Медведева, никто из участников саммита по урегулированию ситуации на Украине, который 15 и 16 июня проходит в швейцарском курортном городе Бюргеншток, не знает, что он там делает и в чем его роль."Этот швейцарский "скотный двор" – чистейший сюрреализм. Кафка с Оруэллом нервно курят в сторонке", - написал Медведев.Для "разрешения конфликта" "швейцарские пастушки позвали только проверенных животных: "безумного мелкого хряка с его неизменным приятелем, стадо блаженно блеющих о мире тупоголовых западных альпийских баранов, а также свору европейских цепных псов для охраны поголовья", продолжил Медведев сравнение с произведением Оруэлла."Псы лают, брызжут во все стороны отравленной слюной и следят за порядком. А следить надо: овцы частенько блеют невпопад и путаются в заученных формулах", - отметил он.Медведев добавил, что "во главе отары незримо присутствует престарелый слабоумный хозяин, давно потерявший контакт с реальностью", а в Швейцарию отправилась его "недалекая заместительница, которая снялась на зелёной лужайке, сказала заученную фразу и быстро свинтила домой".Напомним, что вице-президент США Камала Харрис досрочно покинула саммит в Швейцарии. В ходе своего выступления 15 июня она заявила, что США разделяют мнение Зеленского о том, что "конец конфликта не должен определяться без Украины".О том, как в Швейцарии проходит саммит по урегулированию украинского конфликта без участия России в материале Саммит в преддверии настоящих переговоров
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новости, дмитрий медведев, швейцария, украина, скотный двор, саммит
Новости, Дмитрий Медведев, Швейцария, Украина, Скотный двор, саммит

"Это - Скотный двор", - Медведев о саммите мира в Швейцарии

12:51 16.06.2024
 
© РИА Новости . Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совбеза РФ Д. Медведев дал интервью российским СМИ
Заместитель председателя Совбеза РФ Д. Медведев дал интервью российским СМИ - РИА Новости, 1920, 16.06.2024
© РИА Новости . Екатерина Штукина
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Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев сравнил швейцарский "мирный" саммит по Украине со "Скотным двором" Джорджа Оруэлла. Об этом он написал 16 июня в своем телеграм-канале
По словам Медведева, никто из участников саммита по урегулированию ситуации на Украине, который 15 и 16 июня проходит в швейцарском курортном городе Бюргеншток, не знает, что он там делает и в чем его роль.
"Этот швейцарский "скотный двор" – чистейший сюрреализм. Кафка с Оруэллом нервно курят в сторонке", - написал Медведев.
Для "разрешения конфликта" "швейцарские пастушки позвали только проверенных животных: "безумного мелкого хряка с его неизменным приятелем, стадо блаженно блеющих о мире тупоголовых западных альпийских баранов, а также свору европейских цепных псов для охраны поголовья", продолжил Медведев сравнение с произведением Оруэлла.
"Псы лают, брызжут во все стороны отравленной слюной и следят за порядком. А следить надо: овцы частенько блеют невпопад и путаются в заученных формулах", - отметил он.
Медведев добавил, что "во главе отары незримо присутствует престарелый слабоумный хозяин, давно потерявший контакт с реальностью", а в Швейцарию отправилась его "недалекая заместительница, которая снялась на зелёной лужайке, сказала заученную фразу и быстро свинтила домой".
Напомним, что вице-президент США Камала Харрис досрочно покинула саммит в Швейцарии. В ходе своего выступления 15 июня она заявила, что США разделяют мнение Зеленского о том, что "конец конфликта не должен определяться без Украины".
О том, как в Швейцарии проходит саммит по урегулированию украинского конфликта без участия России в материале Саммит в преддверии настоящих переговоров
 
НовостиДмитрий МедведевШвейцарияУкраинаСкотный дворсаммит
 
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