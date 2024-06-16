Шольц покинул конференцию по Украине в Швейцарии до ее завершения - 16.06.2024 Украина.ру
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Шольц покинул конференцию по Украине в Швейцарии до ее завершения
Шольц покинул конференцию по Украине в Швейцарии до ее завершения - 16.06.2024 Украина.ру
Шольц покинул конференцию по Украине в Швейцарии до ее завершения
Канцлер Германии Олаф Шольц досрочно покинул конференцию по Украине в Швейцарии для того, чтобы дома провести переговоры с собственной партией. Об этом 16 июня сообщило издание Der Spiegel
2024-06-16T14:22
2024-06-16T14:22
новости
германия
олаф шольц
швейцария
украина
der spiegel
конференция
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"Шольц покинул конференцию ранее, чем планировалось. В воскресенье (16 июня — Ред.) утром его самолет направляется обратно в Берлин. Там его ждут переговоры по бюджету и серьезные переговоры с собственной партией", – говорится в материале.Ранее саммит покинула и вице-президент США Камала Харрис.Конференция по урегулированию конфликта на Украине в Швейцарии завершится 16 июня. В саммите примут участие делегации 92 стран и восемь организаций. Канцлер Австрии Карл Нехаммер ожидает, что не все участники саммита поддержат итоговую декларацию. Он сказал, что в ней будет отражено мнение стран Западной Европы по поводу того, что они хотят, чтобы произошло с Украиной, "но одного этого недостаточно".Больше о Глобальном саммите мира в Швейцарии, к организации которого Киев приложил огромные усилия в материале Саммит в преддверии настоящих переговоров
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, германия, олаф шольц, швейцария, украина, der spiegel, конференция
Новости, Германия, Олаф Шольц, Швейцария, Украина, Der Spiegel, конференция

Шольц покинул конференцию по Украине в Швейцарии до ее завершения

14:22 16.06.2024
 
Шольц
Шольц
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Канцлер Германии Олаф Шольц досрочно покинул конференцию по Украине в Швейцарии для того, чтобы дома провести переговоры с собственной партией. Об этом 16 июня сообщило издание Der Spiegel
"Шольц покинул конференцию ранее, чем планировалось. В воскресенье (16 июня — Ред.) утром его самолет направляется обратно в Берлин. Там его ждут переговоры по бюджету и серьезные переговоры с собственной партией", – говорится в материале.
Ранее саммит покинула и вице-президент США Камала Харрис.
Конференция по урегулированию конфликта на Украине в Швейцарии завершится 16 июня. В саммите примут участие делегации 92 стран и восемь организаций. Канцлер Австрии Карл Нехаммер ожидает, что не все участники саммита поддержат итоговую декларацию. Он сказал, что в ней будет отражено мнение стран Западной Европы по поводу того, что они хотят, чтобы произошло с Украиной, "но одного этого недостаточно".
Больше о Глобальном саммите мира в Швейцарии, к организации которого Киев приложил огромные усилия в материале Саммит в преддверии настоящих переговоров
 
НовостиГерманияОлаф ШольцШвейцарияУкраинаDer Spiegelконференция
 
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