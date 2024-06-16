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Обмен пленными, Запорожская АЭС, свободное судоходство. К чему призывает декларация саммита в Швейцарии
Обмен пленными, Запорожская АЭС, свободное судоходство. К чему призывает декларация саммита в Швейцарии - 16.06.2024 Украина.ру
Обмен пленными, Запорожская АЭС, свободное судоходство. К чему призывает декларация саммита в Швейцарии
Совместное коммюнике по итогам конференции в Швейцарии по Украине содержит призыв вернуть Киеву контроль над Запорожской АЭС. Это следует из текста документа, опубликованного на сайте правительства Швейцарии 16 июня.
2024-06-16T16:55
2024-06-16T16:55
2024-06-16T16:55
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"Украинские атомные электростанции и установки, включая Запорожскую атомную электростанцию, должны безопасно функционировать под полным суверенным контролем Украины, в соответствии с принципами МАГАТЭ и под его наблюдением", — говорится в документе.Также участники конференции по Украине, поддержавшие итоговую декларацию, призывают к свободному передвижению по Черному и Азовскому морям. По их словам, для обеспечения глобальной продовольственной безопасности и бесперебойного производства и поставок продуктов питания решающее значение имеютсвободное, полноценное и безопасное коммерческое судоходство, а также доступ к морским портам в Черном и Азовском морях."Нападения на торговые суда в портах и вдоль всего маршрута, а также на гражданские порты и гражданскую портовую инфраструктуру неприемлемы", - отмечается в декларации.Также участники мероприятия призвали к обмену и освобождению всех военнопленных путем полного обмена. Они призвали к возвращению на Украину "всех депортированных и незаконно перемещенных украинских детей" и всех другие украинских гражданских лиц, "которые были задержаны незаконно".Част стран, принявших участие в конференции по урегулированию украинского кризиса, которая 15 и 16 июня прошла в швейцарском Бюргенштоке, отказались подписать совместное коммюнике по итогам переговоров. Эти страны - Армения, Бахрейн, Бразилия, Святой престол, Индия, Индонезия, Ливия, Мексика, Саудовская Аравия, Словакия, Южная Африка, Швейцария, Таиланд и Объединенные Арабские Эмираты.Читайте больше: Саммит в преддверии настоящих переговоров
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новости, швейцария, украина, азовское море, запорожская аэс, магатэ, военнопленные, обмен пленными, судоходство, черное море
Новости, Швейцария, Украина, Азовское море, Запорожская АЭС, МАГАТЭ, военнопленные, обмен пленными, судоходство, Черное море
Обмен пленными, Запорожская АЭС, свободное судоходство. К чему призывает декларация саммита в Швейцарии
Совместное коммюнике по итогам конференции в Швейцарии по Украине содержит призыв вернуть Киеву контроль над Запорожской АЭС. Это следует из текста документа, опубликованного на сайте правительства Швейцарии 16 июня.
"Украинские атомные электростанции и установки, включая Запорожскую атомную электростанцию, должны безопасно функционировать под полным суверенным контролем Украины, в соответствии с принципами МАГАТЭ и под его наблюдением", — говорится в документе.
Также участники конференции по Украине, поддержавшие итоговую декларацию, призывают к свободному передвижению по Черному и Азовскому морям. По их словам, для обеспечения глобальной продовольственной безопасности и бесперебойного производства и поставок продуктов питания решающее значение имеютсвободное, полноценное и безопасное коммерческое судоходство, а также доступ к морским портам в Черном и Азовском морях.
"Нападения на торговые суда в портах и вдоль всего маршрута, а также на гражданские порты и гражданскую портовую инфраструктуру неприемлемы", - отмечается в декларации.
Также участники мероприятия призвали к обмену и освобождению всех военнопленных путем полного обмена. Они призвали к возвращению на Украину "всех депортированных и незаконно перемещенных украинских детей" и всех другие украинских гражданских лиц, "которые были задержаны незаконно".
Част стран, принявших участие в конференции по урегулированию украинского кризиса, которая 15 и 16 июня прошла в швейцарском Бюргенштоке, отказались подписать совместное коммюнике по итогам переговоров. Эти страны - Армения, Бахрейн, Бразилия, Святой престол, Индия, Индонезия, Ливия, Мексика, Саудовская Аравия, Словакия, Южная Африка, Швейцария, Таиланд и Объединенные Арабские Эмираты.