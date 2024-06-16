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Обмен пленными, Запорожская АЭС, свободное судоходство. К чему призывает декларация саммита в Швейцарии

Обмен пленными, Запорожская АЭС, свободное судоходство. К чему призывает декларация саммита в Швейцарии - 16.06.2024 Украина.ру

Обмен пленными, Запорожская АЭС, свободное судоходство. К чему призывает декларация саммита в Швейцарии

Совместное коммюнике по итогам конференции в Швейцарии по Украине содержит призыв вернуть Киеву контроль над Запорожской АЭС. Это следует из текста документа, опубликованного на сайте правительства Швейцарии 16 июня.

2024-06-16T16:55

2024-06-16T16:55

2024-06-16T16:55

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"Украинские атомные электростанции и установки, включая Запорожскую атомную электростанцию, должны безопасно функционировать под полным суверенным контролем Украины, в соответствии с принципами МАГАТЭ и под его наблюдением", — говорится в документе.Также участники конференции по Украине, поддержавшие итоговую декларацию, призывают к свободному передвижению по Черному и Азовскому морям. По их словам, для обеспечения глобальной продовольственной безопасности и бесперебойного производства и поставок продуктов питания решающее значение имеютсвободное, полноценное и безопасное коммерческое судоходство, а также доступ к морским портам в Черном и Азовском морях."Нападения на торговые суда в портах и вдоль всего маршрута, а также на гражданские порты и гражданскую портовую инфраструктуру неприемлемы", - отмечается в декларации.Также участники мероприятия призвали к обмену и освобождению всех военнопленных путем полного обмена. Они призвали к возвращению на Украину "всех депортированных и незаконно перемещенных украинских детей" и всех другие украинских гражданских лиц, "которые были задержаны незаконно".Част стран, принявших участие в конференции по урегулированию украинского кризиса, которая 15 и 16 июня прошла в швейцарском Бюргенштоке, отказались подписать совместное коммюнике по итогам переговоров. Эти страны - Армения, Бахрейн, Бразилия, Святой престол, Индия, Индонезия, Ливия, Мексика, Саудовская Аравия, Словакия, Южная Африка, Швейцария, Таиланд и Объединенные Арабские Эмираты.Читайте больше: Саммит в преддверии настоящих переговоров

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новости, швейцария, украина, азовское море, запорожская аэс, магатэ, военнопленные, обмен пленными, судоходство, черное море