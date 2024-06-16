Обмен пленными, Запорожская АЭС, свободное судоходство. К чему призывает декларация саммита в Швейцарии - 16.06.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240616/1055676173.html
Обмен пленными, Запорожская АЭС, свободное судоходство. К чему призывает декларация саммита в Швейцарии
Обмен пленными, Запорожская АЭС, свободное судоходство. К чему призывает декларация саммита в Швейцарии - 16.06.2024 Украина.ру
Обмен пленными, Запорожская АЭС, свободное судоходство. К чему призывает декларация саммита в Швейцарии
Совместное коммюнике по итогам конференции в Швейцарии по Украине содержит призыв вернуть Киеву контроль над Запорожской АЭС. Это следует из текста документа, опубликованного на сайте правительства Швейцарии 16 июня.
2024-06-16T16:55
2024-06-16T16:55
новости
швейцария
украина
азовское море
запорожская аэс
магатэ
военнопленные
обмен пленными
судоходство
черное море
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/06/0f/1055668676_0:73:1043:659_1920x0_80_0_0_d533e693f0470c7d8a8217d800b9a151.jpg
"Украинские атомные электростанции и установки, включая Запорожскую атомную электростанцию, должны безопасно функционировать под полным суверенным контролем Украины, в соответствии с принципами МАГАТЭ и под его наблюдением", — говорится в документе.Также участники конференции по Украине, поддержавшие итоговую декларацию, призывают к свободному передвижению по Черному и Азовскому морям. По их словам, для обеспечения глобальной продовольственной безопасности и бесперебойного производства и поставок продуктов питания решающее значение имеютсвободное, полноценное и безопасное коммерческое судоходство, а также доступ к морским портам в Черном и Азовском морях."Нападения на торговые суда в портах и вдоль всего маршрута, а также на гражданские порты и гражданскую портовую инфраструктуру неприемлемы", - отмечается в декларации.Также участники мероприятия призвали к обмену и освобождению всех военнопленных путем полного обмена. Они призвали к возвращению на Украину "всех депортированных и незаконно перемещенных украинских детей" и всех другие украинских гражданских лиц, "которые были задержаны незаконно".Част стран, принявших участие в конференции по урегулированию украинского кризиса, которая 15 и 16 июня прошла в швейцарском Бюргенштоке, отказались подписать совместное коммюнике по итогам переговоров. Эти страны - Армения, Бахрейн, Бразилия, Святой престол, Индия, Индонезия, Ливия, Мексика, Саудовская Аравия, Словакия, Южная Африка, Швейцария, Таиланд и Объединенные Арабские Эмираты.Читайте больше: Саммит в преддверии настоящих переговоров
швейцария
украина
азовское море
черное море
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/06/0f/1055668676_0:0:927:695_1920x0_80_0_0_527a05b835767e88b99281f9fffbcd9f.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, швейцария, украина, азовское море, запорожская аэс, магатэ, военнопленные, обмен пленными, судоходство, черное море
Новости, Швейцария, Украина, Азовское море, Запорожская АЭС, МАГАТЭ, военнопленные, обмен пленными, судоходство, Черное море

Обмен пленными, Запорожская АЭС, свободное судоходство. К чему призывает декларация саммита в Швейцарии

16:55 16.06.2024
 
© Фото : Пресс-служба президента УкраиныСаммит по Украине в Швейцарии
Саммит по Украине в Швейцарии - РИА Новости, 1920, 16.06.2024
© Фото : Пресс-служба президента Украины
Читать в
Совместное коммюнике по итогам конференции в Швейцарии по Украине содержит призыв вернуть Киеву контроль над Запорожской АЭС. Это следует из текста документа, опубликованного на сайте правительства Швейцарии 16 июня.
"Украинские атомные электростанции и установки, включая Запорожскую атомную электростанцию, должны безопасно функционировать под полным суверенным контролем Украины, в соответствии с принципами МАГАТЭ и под его наблюдением", — говорится в документе.
Также участники конференции по Украине, поддержавшие итоговую декларацию, призывают к свободному передвижению по Черному и Азовскому морям. По их словам, для обеспечения глобальной продовольственной безопасности и бесперебойного производства и поставок продуктов питания решающее значение имеютсвободное, полноценное и безопасное коммерческое судоходство, а также доступ к морским портам в Черном и Азовском морях.
"Нападения на торговые суда в портах и вдоль всего маршрута, а также на гражданские порты и гражданскую портовую инфраструктуру неприемлемы", - отмечается в декларации.
Также участники мероприятия призвали к обмену и освобождению всех военнопленных путем полного обмена. Они призвали к возвращению на Украину "всех депортированных и незаконно перемещенных украинских детей" и всех другие украинских гражданских лиц, "которые были задержаны незаконно".
Част стран, принявших участие в конференции по урегулированию украинского кризиса, которая 15 и 16 июня прошла в швейцарском Бюргенштоке, отказались подписать совместное коммюнике по итогам переговоров. Эти страны - Армения, Бахрейн, Бразилия, Святой престол, Индия, Индонезия, Ливия, Мексика, Саудовская Аравия, Словакия, Южная Африка, Швейцария, Таиланд и Объединенные Арабские Эмираты.
Читайте больше: Саммит в преддверии настоящих переговоров
 
НовостиШвейцарияУкраинаАзовское мореЗапорожская АЭСМАГАТЭвоеннопленныеобмен пленнымисудоходствоЧерное море
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:30Три призыва в Швейцарии и отказ от подписей. Итоги 16 июня на Украине
17:50Зеленский ожидает проведение второго саммита по Украине уже через несколько месяцев
16:55Обмен пленными, Запорожская АЭС, свободное судоходство. К чему призывает декларация саммита в Швейцарии
16:27"Секретное оружие Путина" в действии: боевое применение новейшей разработки
16:00Великая княгиня Софья Витовтовна и проект литовско-московской унии
15:59Часть государств отказались подписать итоговую декларацию саммита по Украине
15:40Марш упущенных возможностей. Украинские власти не смогли пополнить пушечное мясо геями и лесбиянками
15:06Норвегия даст деньги на восстановление украинской энергетической инфраструктуры
14:22Шольц покинул конференцию по Украине в Швейцарии до ее завершения
14:04Песков рассказал, что нужно для достижения договоренностей по Украине
13:25Премьер Японии провел на саммите по Украине 2,5 часа - РИА Новости
13:08Ошибки, которые нельзя повторить: Генерал-майор Сергей Липовой о глобальном конфликте НАТО и России
13:03Захват заложников в Ростове, коммюнике в Швейцарии. Главное на Украине и в России на 13:00 16 июня
12:51"Это - Скотный двор", - Медведев о саммите мира в Швейцарии
12:04Глава МИД Венгрии рассказал, почему конференция по Украине в Швейцарии не достигнет цели
11:26Трамп обещал разобраться с тратами на Украину, если снова станет президентом США
10:54ВСУ за сутки нанесли 41 артиллерийский удар по населенным пунктам Херсонской области
10:33Военкор News.ru Никита Цицаги погиб при атаке дронов ВСУ под Угледаром
10:15Президент Финляндии призвал Китай повлиять на Путина
09:47Фиаско Зеленского в Швейцарии и желание переговоров. Главное на Украине на утро 16 июня
Лента новостейМолния