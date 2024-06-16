Норвегия даст деньги на восстановление украинской энергетической инфраструктуры - 16.06.2024 Украина.ру
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Норвегия даст деньги на восстановление украинской энергетической инфраструктуры
Норвегия даст деньги на восстановление украинской энергетической инфраструктуры - 16.06.2024 Украина.ру
Норвегия даст деньги на восстановление украинской энергетической инфраструктуры
Норвегия намерена выделить Украине более ста миллионов долларов (1,1 млрд норвежских крон — Ред.) на поддержку энергетической инфраструктуры страны. Об этом 16 июня заявили в норвежском правительстве
2024-06-16T15:06
2024-06-16T15:06
новости
норвегия
украина
харьковская область
энергетика
инфраструктура
восстановление
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"Норвегия в настоящее время выделяет дополнительно 1,1 миллиарда норвежских крон на поддержку Украины для восстановления энергетической инфраструктуры. Норвегия будет вести тесный диалог с Украиной по поводу использования средств", - говорится в сообщении, опубликованном на портале правительства Норвегии.Более 11 млн долларов будут направлены на восстановление энергетики в Харьковской области, уточняется в материале.Как сообщало издание Украина.ру, ранее министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде заявил, что Украина имеет право использовать западное оружие для нанесения ударов вглубь территории России и что такая ситуация во время конфликта "совершенно нормальна".
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новости, норвегия, украина, харьковская область, энергетика, инфраструктура, восстановление
Новости, Норвегия, Украина, Харьковская область, энергетика, инфраструктура, восстановление

Норвегия даст деньги на восстановление украинской энергетической инфраструктуры

15:06 16.06.2024
 
© РИА Новости . Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкЭнергетические объекты Крыма
Энергетические объекты Крыма - РИА Новости, 1920, 16.06.2024
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
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Норвегия намерена выделить Украине более ста миллионов долларов (1,1 млрд норвежских крон — Ред.) на поддержку энергетической инфраструктуры страны. Об этом 16 июня заявили в норвежском правительстве
"Норвегия в настоящее время выделяет дополнительно 1,1 миллиарда норвежских крон на поддержку Украины для восстановления энергетической инфраструктуры. Норвегия будет вести тесный диалог с Украиной по поводу использования средств", - говорится в сообщении, опубликованном на портале правительства Норвегии.
Более 11 млн долларов будут направлены на восстановление энергетики в Харьковской области, уточняется в материале.
Как сообщало издание Украина.ру, ранее министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде заявил, что Украина имеет право использовать западное оружие для нанесения ударов вглубь территории России и что такая ситуация во время конфликта "совершенно нормальна".
Ситуация с энергоснабжением Крыма - РИА Новости, 1920, 09.06.2024
9 июня, 12:35
Гасите свет. Что происходит с украинской энергетикойВо многих украинских городах, в том числе Киеве, назревает энергетических коллапс. Столица привыкает жить в режиме семичасовых отключений электроэнергии. Для многих районов города – это критическая отметка.
 
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