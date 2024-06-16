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Норвегия даст деньги на восстановление украинской энергетической инфраструктуры
Норвегия даст деньги на восстановление украинской энергетической инфраструктуры - 16.06.2024 Украина.ру
Норвегия даст деньги на восстановление украинской энергетической инфраструктуры
Норвегия намерена выделить Украине более ста миллионов долларов (1,1 млрд норвежских крон — Ред.) на поддержку энергетической инфраструктуры страны. Об этом 16 июня заявили в норвежском правительстве
2024-06-16T15:06
2024-06-16T15:06
2024-06-16T15:06
новости
норвегия
украина
харьковская область
энергетика
инфраструктура
восстановление
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"Норвегия в настоящее время выделяет дополнительно 1,1 миллиарда норвежских крон на поддержку Украины для восстановления энергетической инфраструктуры. Норвегия будет вести тесный диалог с Украиной по поводу использования средств", - говорится в сообщении, опубликованном на портале правительства Норвегии.Более 11 млн долларов будут направлены на восстановление энергетики в Харьковской области, уточняется в материале.Как сообщало издание Украина.ру, ранее министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде заявил, что Украина имеет право использовать западное оружие для нанесения ударов вглубь территории России и что такая ситуация во время конфликта "совершенно нормальна".
https://ukraina.ru/20240609/1055566774.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, норвегия, украина, харьковская область, энергетика, инфраструктура, восстановление
Новости, Норвегия, Украина, Харьковская область, энергетика, инфраструктура, восстановление
Норвегия даст деньги на восстановление украинской энергетической инфраструктуры
Норвегия намерена выделить Украине более ста миллионов долларов (1,1 млрд норвежских крон — Ред.) на поддержку энергетической инфраструктуры страны. Об этом 16 июня заявили в норвежском правительстве