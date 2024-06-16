https://ukraina.ru/20240616/1055674190.html

Норвегия даст деньги на восстановление украинской энергетической инфраструктуры

Норвегия даст деньги на восстановление украинской энергетической инфраструктуры - 16.06.2024 Украина.ру

Норвегия даст деньги на восстановление украинской энергетической инфраструктуры

Норвегия намерена выделить Украине более ста миллионов долларов (1,1 млрд норвежских крон — Ред.) на поддержку энергетической инфраструктуры страны. Об этом 16 июня заявили в норвежском правительстве

2024-06-16T15:06

2024-06-16T15:06

2024-06-16T15:06

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норвегия

украина

харьковская область

энергетика

инфраструктура

восстановление

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"Норвегия в настоящее время выделяет дополнительно 1,1 миллиарда норвежских крон на поддержку Украины для восстановления энергетической инфраструктуры. Норвегия будет вести тесный диалог с Украиной по поводу использования средств", - говорится в сообщении, опубликованном на портале правительства Норвегии.Более 11 млн долларов будут направлены на восстановление энергетики в Харьковской области, уточняется в материале.Как сообщало издание Украина.ру, ранее министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде заявил, что Украина имеет право использовать западное оружие для нанесения ударов вглубь территории России и что такая ситуация во время конфликта "совершенно нормальна".

https://ukraina.ru/20240609/1055566774.html

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украина

харьковская область

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новости, норвегия, украина, харьковская область, энергетика, инфраструктура, восстановление