Глава МИД Венгрии рассказал, почему конференция по Украине в Швейцарии не достигнет цели - 16.06.2024 Украина.ру
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Глава МИД Венгрии рассказал, почему конференция по Украине в Швейцарии не достигнет цели
Глава МИД Венгрии рассказал, почему конференция по Украине в Швейцарии не достигнет цели - 16.06.2024 Украина.ру
Глава МИД Венгрии рассказал, почему конференция по Украине в Швейцарии не достигнет цели
Конференция по Украине, которая 15 и 16 июня проходит в Швейцарии, не достигнет установления мира, потому что на ней не представлена Россия. Такое мнение высказал министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто 16 июня, передают РИА Новости
2024-06-16T12:04
2024-06-16T12:04
новости
венгрия
украина
швейцария
петер сийярто
мир
переговоры
россия
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По его словам, Венгрия очень ценит усилия Швейцарии по достижению мира на Украине. Однако, "мирная конференция сможет достичь своей цели только в том случае, если за столом сидят обе воюющие стороны", полагает Сийярто.Поэтому в эти выходные этого не произойдет, отметил глава венгерской дипломатии.По мнению Сияйрто, усилия, потраченные на поставки оружия Киеву, следовало бы направить на установление мира.Как сообщало издание Украина.ру, ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что успех правых сил на выборах в Европарламент 9 июня "замедлил поезд", который нес Европу к новой войне.Читайте также Столтенберг договорился с Орбаном о том, что Венгрия не будет блокировать решения НАТО по Украине
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новости, венгрия, украина, швейцария, петер сийярто, мир, переговоры, россия
Новости, Венгрия, Украина, Швейцария, Петер Сийярто, мир, переговоры, Россия

Глава МИД Венгрии рассказал, почему конференция по Украине в Швейцарии не достигнет цели

12:04 16.06.2024
 
© Sputnik / Перейти в фотобанкВстреча глав МИД Белоруссии и Венгрии С. Алейника и П. Сийярто
Встреча глав МИД Белоруссии и Венгрии С. Алейника и П. Сийярто
© Sputnik
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Конференция по Украине, которая 15 и 16 июня проходит в Швейцарии, не достигнет установления мира, потому что на ней не представлена Россия. Такое мнение высказал министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто 16 июня, передают РИА Новости
По его словам, Венгрия очень ценит усилия Швейцарии по достижению мира на Украине. Однако, "мирная конференция сможет достичь своей цели только в том случае, если за столом сидят обе воюющие стороны", полагает Сийярто.
Поэтому в эти выходные этого не произойдет, отметил глава венгерской дипломатии.
По мнению Сияйрто, усилия, потраченные на поставки оружия Киеву, следовало бы направить на установление мира.
Как сообщало издание Украина.ру, ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что успех правых сил на выборах в Европарламент 9 июня "замедлил поезд", который нес Европу к новой войне.
Читайте также Столтенберг договорился с Орбаном о том, что Венгрия не будет блокировать решения НАТО по Украине
 
НовостиВенгрияУкраинаШвейцарияПетер СийяртомирпереговорыРоссия
 
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Заголовок открываемого материала
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