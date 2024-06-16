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Глава МИД Венгрии рассказал, почему конференция по Украине в Швейцарии не достигнет цели

Глава МИД Венгрии рассказал, почему конференция по Украине в Швейцарии не достигнет цели - 16.06.2024 Украина.ру

Глава МИД Венгрии рассказал, почему конференция по Украине в Швейцарии не достигнет цели

Конференция по Украине, которая 15 и 16 июня проходит в Швейцарии, не достигнет установления мира, потому что на ней не представлена Россия. Такое мнение высказал министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто 16 июня, передают РИА Новости

2024-06-16T12:04

2024-06-16T12:04

2024-06-16T12:04

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По его словам, Венгрия очень ценит усилия Швейцарии по достижению мира на Украине. Однако, "мирная конференция сможет достичь своей цели только в том случае, если за столом сидят обе воюющие стороны", полагает Сийярто.Поэтому в эти выходные этого не произойдет, отметил глава венгерской дипломатии.По мнению Сияйрто, усилия, потраченные на поставки оружия Киеву, следовало бы направить на установление мира.Как сообщало издание Украина.ру, ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что успех правых сил на выборах в Европарламент 9 июня "замедлил поезд", который нес Европу к новой войне.Читайте также Столтенберг договорился с Орбаном о том, что Венгрия не будет блокировать решения НАТО по Украине

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новости, венгрия, украина, швейцария, петер сийярто, мир, переговоры, россия