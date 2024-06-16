ВСУ за сутки нанесли 41 артиллерийский удар по населенным пунктам Херсонской области - 16.06.2024 Украина.ру
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ВСУ за сутки нанесли 41 артиллерийский удар по населенным пунктам Херсонской области
ВСУ за сутки нанесли 41 артиллерийский удар по населенным пунктам Херсонской области - 16.06.2024 Украина.ру
ВСУ за сутки нанесли 41 артиллерийский удар по населенным пунктам Херсонской области
По населенным пунктам левобережья Херсонской области Вооруженные силы Украины за сутки нанесли 41 артиллерийский удар. Об этом журналистам сообщил источник, знакомый с ситуацией, передают РИА Новости
2024-06-16T10:54
2024-06-16T10:54
новости
херсонская область
новая каховка
днепр
обстрелы
вооруженные силы украины
каховка
алешки
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"Вооруженные силы киевского режима продолжили террористические обстрелы населенных пунктов левобережья Днепра Херсонской области. В течение светлого времени суток украинская армия нанесла по левому берегу Днепра 20 артиллерийских ударов. Еще 21 прилет из ствольной артиллерии со стороны ВСУ был зафиксирован ночью", - рассказал источник.По его словам, обстрелами ВСУ подверглись Новая Каховка, Каховка, Алешки, Подстепное, Бабино, Голая Пристань, Каиры, Таврийск, Днепряны, Тополевка.Напомним, что 14 июня президент России Владимир Путин озвучил мирную инициативу России, предполагающую в том числе полный отвод войск ВСУ с территории Херсонской области.О том, что происходит в эти дни в городе Херсоне в материале Борьба с военкомами и мадридские автобусы для ВСУ. Что происходит в Херсоне
херсонская область
новая каховка
днепр
каховка
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новости, херсонская область, новая каховка, днепр, обстрелы, вооруженные силы украины, каховка, алешки
Новости, Херсонская область, Новая Каховка, Днепр, обстрелы, Вооруженные силы Украины, Каховка, Алешки

ВСУ за сутки нанесли 41 артиллерийский удар по населенным пунктам Херсонской области

10:54 16.06.2024
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Ново КаховскийНовая Каховка обстрел ВСУ
Новая Каховка обстрел ВСУ - РИА Новости, 1920, 16.06.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Ново Каховский
Читать в
По населенным пунктам левобережья Херсонской области Вооруженные силы Украины за сутки нанесли 41 артиллерийский удар. Об этом журналистам сообщил источник, знакомый с ситуацией, передают РИА Новости
"Вооруженные силы киевского режима продолжили террористические обстрелы населенных пунктов левобережья Днепра Херсонской области. В течение светлого времени суток украинская армия нанесла по левому берегу Днепра 20 артиллерийских ударов. Еще 21 прилет из ствольной артиллерии со стороны ВСУ был зафиксирован ночью", - рассказал источник.
По его словам, обстрелами ВСУ подверглись Новая Каховка, Каховка, Алешки, Подстепное, Бабино, Голая Пристань, Каиры, Таврийск, Днепряны, Тополевка.
Напомним, что 14 июня президент России Владимир Путин озвучил мирную инициативу России, предполагающую в том числе полный отвод войск ВСУ с территории Херсонской области.
О том, что происходит в эти дни в городе Херсоне в материале Борьба с военкомами и мадридские автобусы для ВСУ. Что происходит в Херсоне
 
НовостиХерсонская областьНовая КаховкаДнепробстрелыВооруженные силы УкраиныКаховкаАлешки
 
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