Часть государств отказались подписать итоговую декларацию саммита по Украине - 16.06.2024 Украина.ру
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Часть государств отказались подписать итоговую декларацию саммита по Украине
Часть государств отказались подписать итоговую декларацию саммита по Украине - 16.06.2024 Украина.ру
Часть государств отказались подписать итоговую декларацию саммита по Украине
Част стран, принявших участие в конференции по Украине в швейцарском Бюргенштоке, отказались подписать совместное коммюнике по итогам переговоров. Это следует из опубликованного списка стран, подписавших этот документ, сообщили 16 июня РИА Новости
2024-06-16T15:59
2024-06-16T15:59
новости
украина
швейцария
страны
декларация
отказ
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Армения, Бахрейн, Бразилия, Святой престол, Индия, Индонезия, Ливия, Мексика, Саудовская Аравия, Словакия, Южная Африка, Швейцария, Таиланд, Объединенные Арабские Эмираты не поддержали итоговую декларацию саммита.В ходе церемонии закрытия конференции президент Швейцарии Виола Амхерд зачитала подписанный документ. В нем содержится формулировка о том, что мирное урегулирование конфликта на Украине должно включать обе стороны.Как сообщало издание Украина.ру, президент России Владимир Путин 14 июня предложил Киеву новый вариант мирного урегулирования конфликта. При этом Путин подчеркнул, что вариант, который предлагает Россия подразумевает окончательное завершение боевых действий, а не заморозку конфликта.Читайте также: Песков рассказал, что нужно для достижения договоренностей по Украине
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новости, украина, швейцария, страны, декларация, отказ
Новости, Украина, Швейцария, страны, декларация, отказ

Часть государств отказались подписать итоговую декларацию саммита по Украине

15:59 16.06.2024
 
© Фото : Пресс-служба президента УкраиныЗеленский на саммите в Швейцарии
Зеленский на саммите в Швейцарии - РИА Новости, 1920, 16.06.2024
© Фото : Пресс-служба президента Украины
Читать в
Част стран, принявших участие в конференции по Украине в швейцарском Бюргенштоке, отказались подписать совместное коммюнике по итогам переговоров. Это следует из опубликованного списка стран, подписавших этот документ, сообщили 16 июня РИА Новости
Армения, Бахрейн, Бразилия, Святой престол, Индия, Индонезия, Ливия, Мексика, Саудовская Аравия, Словакия, Южная Африка, Швейцария, Таиланд, Объединенные Арабские Эмираты не поддержали итоговую декларацию саммита.
В ходе церемонии закрытия конференции президент Швейцарии Виола Амхерд зачитала подписанный документ. В нем содержится формулировка о том, что мирное урегулирование конфликта на Украине должно включать обе стороны.
Как сообщало издание Украина.ру, президент России Владимир Путин 14 июня предложил Киеву новый вариант мирного урегулирования конфликта. При этом Путин подчеркнул, что вариант, который предлагает Россия подразумевает окончательное завершение боевых действий, а не заморозку конфликта.
Читайте также: Песков рассказал, что нужно для достижения договоренностей по Украине
 
НовостиУкраинаШвейцариястраныдекларацияотказ
 
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17:50Зеленский ожидает проведение второго саммита по Украине уже через несколько месяцев
16:55Обмен пленными, Запорожская АЭС, свободное судоходство. К чему призывает декларация саммита в Швейцарии
16:27"Секретное оружие Путина" в действии: боевое применение новейшей разработки
16:00Великая княгиня Софья Витовтовна и проект литовско-московской унии
15:59Часть государств отказались подписать итоговую декларацию саммита по Украине
15:40Марш упущенных возможностей. Украинские власти не смогли пополнить пушечное мясо геями и лесбиянками
15:06Норвегия даст деньги на восстановление украинской энергетической инфраструктуры
14:22Шольц покинул конференцию по Украине в Швейцарии до ее завершения
14:04Песков рассказал, что нужно для достижения договоренностей по Украине
13:25Премьер Японии провел на саммите по Украине 2,5 часа - РИА Новости
13:08Ошибки, которые нельзя повторить: Генерал-майор Сергей Липовой о глобальном конфликте НАТО и России
13:03Захват заложников в Ростове, коммюнике в Швейцарии. Главное на Украине и в России на 13:00 16 июня
12:51"Это - Скотный двор", - Медведев о саммите мира в Швейцарии
12:04Глава МИД Венгрии рассказал, почему конференция по Украине в Швейцарии не достигнет цели
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