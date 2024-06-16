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Часть государств отказались подписать итоговую декларацию саммита по Украине
Часть государств отказались подписать итоговую декларацию саммита по Украине - 16.06.2024 Украина.ру
Часть государств отказались подписать итоговую декларацию саммита по Украине
Част стран, принявших участие в конференции по Украине в швейцарском Бюргенштоке, отказались подписать совместное коммюнике по итогам переговоров. Это следует из опубликованного списка стран, подписавших этот документ, сообщили 16 июня РИА Новости
2024-06-16T15:59
2024-06-16T15:59
2024-06-16T15:59
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украина
швейцария
страны
декларация
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Армения, Бахрейн, Бразилия, Святой престол, Индия, Индонезия, Ливия, Мексика, Саудовская Аравия, Словакия, Южная Африка, Швейцария, Таиланд, Объединенные Арабские Эмираты не поддержали итоговую декларацию саммита.В ходе церемонии закрытия конференции президент Швейцарии Виола Амхерд зачитала подписанный документ. В нем содержится формулировка о том, что мирное урегулирование конфликта на Украине должно включать обе стороны.Как сообщало издание Украина.ру, президент России Владимир Путин 14 июня предложил Киеву новый вариант мирного урегулирования конфликта. При этом Путин подчеркнул, что вариант, который предлагает Россия подразумевает окончательное завершение боевых действий, а не заморозку конфликта.Читайте также: Песков рассказал, что нужно для достижения договоренностей по Украине
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, швейцария, страны, декларация, отказ
Часть государств отказались подписать итоговую декларацию саммита по Украине
Част стран, принявших участие в конференции по Украине в швейцарском Бюргенштоке, отказались подписать совместное коммюнике по итогам переговоров. Это следует из опубликованного списка стран, подписавших этот документ, сообщили 16 июня РИА Новости
Армения, Бахрейн, Бразилия, Святой престол, Индия, Индонезия, Ливия, Мексика, Саудовская Аравия, Словакия, Южная Африка, Швейцария, Таиланд, Объединенные Арабские Эмираты не поддержали итоговую декларацию саммита.
В ходе церемонии закрытия конференции президент Швейцарии Виола Амхерд зачитала подписанный документ. В нем содержится формулировка о том, что мирное урегулирование конфликта на Украине должно включать обе стороны.
Как сообщало издание Украина.ру, президент России Владимир Путин 14 июня предложил Киеву новый вариант мирного урегулирования конфликта. При этом Путин подчеркнул, что вариант, который предлагает Россия подразумевает окончательное завершение боевых действий, а не заморозку конфликта.