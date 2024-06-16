https://ukraina.ru/20240616/1055673702.html

Ошибки, которые нельзя повторить: Генерал-майор Сергей Липовой о глобальном конфликте НАТО и России

Ошибки, которые нельзя повторить: Генерал-майор Сергей Липовой о глобальном конфликте НАТО и России - 16.06.2024 Украина.ру

Ошибки, которые нельзя повторить: Генерал-майор Сергей Липовой о глобальном конфликте НАТО и России

Председатель президиума Общероссийской общественной организации "Офицеры России", военный лётчик, Герой России, генерал-майор Сергей Липовой напомнил историю противостояния США и СССР, а также рассказал о войнах, которые развязали США с целью личной выгоды и установления марионеточного режима

2024-06-16T13:08

2024-06-16T13:08

2024-06-16T13:08

видео

сша

нато

f-16

россия

запад

сво

британия

вооружения

афганистан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/06/10/1055673578_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_125c0619925f712378249aef2b8ccf8e.jpg

01:11 - Противостояние США и СССР; 09:00 - Методы США по разжиганию войн; 14:32 - Аналогия войны в Афганистане и СВО; 22:46 - О сравнении отечественной и западной авиации; 24:46 - Поставки F-16 на Украину; 30:43 - Вероятность атак со стороны НАТОвских аэродромов; 33:30 - О силе российской армии и целях США. *в ходе интервью упоминается спецподразделение "Кракен" - признано экстремистским и запрещено в РФ, а также батальон "Азов" - признан террористической организацией и запрещён в РФ.

сша

россия

запад

британия

афганистан

китай

корея

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

видео, сша, нато, f-16, россия, запад, сво, британия, вооружения, афганистан, пво, ракеты, авиация, аэродромы, танки, китай, корея, видео