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Ошибки, которые нельзя повторить: Генерал-майор Сергей Липовой о глобальном конфликте НАТО и России
Ошибки, которые нельзя повторить: Генерал-майор Сергей Липовой о глобальном конфликте НАТО и России - 16.06.2024 Украина.ру
Ошибки, которые нельзя повторить: Генерал-майор Сергей Липовой о глобальном конфликте НАТО и России
Председатель президиума Общероссийской общественной организации "Офицеры России", военный лётчик, Герой России, генерал-майор Сергей Липовой напомнил историю противостояния США и СССР, а также рассказал о войнах, которые развязали США с целью личной выгоды и установления марионеточного режима
2024-06-16T13:08
2024-06-16T13:08
2024-06-16T13:08
видео
сша
нато
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запад
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британия
вооружения
афганистан
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01:11 - Противостояние США и СССР; 09:00 - Методы США по разжиганию войн; 14:32 - Аналогия войны в Афганистане и СВО; 22:46 - О сравнении отечественной и западной авиации; 24:46 - Поставки F-16 на Украину; 30:43 - Вероятность атак со стороны НАТОвских аэродромов; 33:30 - О силе российской армии и целях США. *в ходе интервью упоминается спецподразделение "Кракен" - признано экстремистским и запрещено в РФ, а также батальон "Азов" - признан террористической организацией и запрещён в РФ.
сша
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видео, сша, нато, f-16, россия, запад, сво, британия, вооружения, афганистан, пво, ракеты, авиация, аэродромы, танки, китай, корея, видео
Видео, США, НАТО, F-16, Россия, Запад, СВО, Британия, вооружения, Афганистан, ПВО, ракеты, авиация, аэродромы, танки, Китай, Корея
Ошибки, которые нельзя повторить: Генерал-майор Сергей Липовой о глобальном конфликте НАТО и России
Председатель президиума Общероссийской общественной организации "Офицеры России", военный лётчик, Герой России, генерал-майор Сергей Липовой напомнил историю противостояния США и СССР, а также рассказал о войнах, которые развязали США с целью личной выгоды и установления марионеточного режима
01:11
- Противостояние США и СССР; 09:00
- Методы США по разжиганию войн; 14:32
- Аналогия войны в Афганистане и СВО; 22:46
- О сравнении отечественной и западной авиации; 24:46
- Поставки F-16 на Украину; 30:43
- Вероятность атак со стороны НАТОвских аэродромов; 33:30
- О силе российской армии и целях США.
*в ходе интервью упоминается спецподразделение "Кракен" - признано экстремистским и запрещено в РФ, а также батальон "Азов" - признан террористической организацией и запрещён в РФ.