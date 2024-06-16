Ошибки, которые нельзя повторить: Генерал-майор Сергей Липовой о глобальном конфликте НАТО и России - 16.06.2024 Украина.ру
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Ошибки, которые нельзя повторить: Генерал-майор Сергей Липовой о глобальном конфликте НАТО и России
Ошибки, которые нельзя повторить: Генерал-майор Сергей Липовой о глобальном конфликте НАТО и России - 16.06.2024 Украина.ру
Ошибки, которые нельзя повторить: Генерал-майор Сергей Липовой о глобальном конфликте НАТО и России
Председатель президиума Общероссийской общественной организации "Офицеры России", военный лётчик, Герой России, генерал-майор Сергей Липовой напомнил историю противостояния США и СССР, а также рассказал о войнах, которые развязали США с целью личной выгоды и установления марионеточного режима
2024-06-16T13:08
2024-06-16T13:08
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01:11 - Противостояние США и СССР; 09:00 - Методы США по разжиганию войн; 14:32 - Аналогия войны в Афганистане и СВО; 22:46 - О сравнении отечественной и западной авиации; 24:46 - Поставки F-16 на Украину; 30:43 - Вероятность атак со стороны НАТОвских аэродромов; 33:30 - О силе российской армии и целях США. *в ходе интервью упоминается спецподразделение "Кракен" - признано экстремистским и запрещено в РФ, а также батальон "Азов" - признан террористической организацией и запрещён в РФ.
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видео, сша, нато, f-16, россия, запад, сво, британия, вооружения, афганистан, пво, ракеты, авиация, аэродромы, танки, китай, корея, видео
Видео, США, НАТО, F-16, Россия, Запад, СВО, Британия, вооружения, Афганистан, ПВО, ракеты, авиация, аэродромы, танки, Китай, Корея

Ошибки, которые нельзя повторить: Генерал-майор Сергей Липовой о глобальном конфликте НАТО и России

13:08 16.06.2024
 
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Председатель президиума Общероссийской общественной организации "Офицеры России", военный лётчик, Герой России, генерал-майор Сергей Липовой напомнил историю противостояния США и СССР, а также рассказал о войнах, которые развязали США с целью личной выгоды и установления марионеточного режима
01:11 - Противостояние США и СССР;
09:00 - Методы США по разжиганию войн;
14:32 - Аналогия войны в Афганистане и СВО;
22:46 - О сравнении отечественной и западной авиации;
24:46 - Поставки F-16 на Украину;
30:43 - Вероятность атак со стороны НАТОвских аэродромов;
33:30 - О силе российской армии и целях США.

*в ходе интервью упоминается спецподразделение "Кракен" - признано экстремистским и запрещено в РФ, а также батальон "Азов" - признан террористической организацией и запрещён в РФ.
 
ВидеоСШАНАТОF-16РоссияЗападСВОБританиявооруженияАфганистанПВОракетыавиацияаэродромытанкиКитайКорея
 
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