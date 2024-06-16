Военкор News.ru Никита Цицаги погиб при атаке дронов ВСУ под Угледаром
10:33 16.06.2024 (обновлено: 10:34 16.06.2024)
ВСУ пытаются сдержать наступление ВС РФ, минируя границу в Харьковской области с помощью дронов — BILD
Во время атаки ВСУ под Угледаром погиб военный фотокореспондент News.ru Никита Цицаги. Об этом сообщил телеграм-канал портала 16 июня
"Наш корреспондент Никита Цицаги погиб при атаке дронов ВСУ. Это случилось в районе Никольского монастыря под Угледаром, откуда Никита планировал сделать репортаж", — говорится в сообщении.
Информацию о гибели журналиста подтвердили его коллеги и оперативные службы, добавили в News.ru.
Ранее в Горловке попали под обстрел корреспондент НТВ Алексей Ивлиев и оператор Валерий Кожин. Они получили тяжелые ранения, Кожина спасти не удалось.
С деталями этого преступления можно ознакомиться в материале Военкор ранен, оператор погиб. СК возбудил уголовное дело по факту обстрела Горловки