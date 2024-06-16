https://ukraina.ru/20240616/1055672392.html

Военкор News.ru Никита Цицаги погиб при атаке дронов ВСУ под Угледаром

Военкор News.ru Никита Цицаги погиб при атаке дронов ВСУ под Угледаром - 16.06.2024 Украина.ру

Военкор News.ru Никита Цицаги погиб при атаке дронов ВСУ под Угледаром

Во время атаки ВСУ под Угледаром погиб военный фотокореспондент News.ru Никита Цицаги. Об этом сообщил телеграм-канал портала 16 июня

2024-06-16T10:33

2024-06-16T10:33

2024-06-16T10:34

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"Наш корреспондент Никита Цицаги погиб при атаке дронов ВСУ. Это случилось в районе Никольского монастыря под Угледаром, откуда Никита планировал сделать репортаж", — говорится в сообщении.Информацию о гибели журналиста подтвердили его коллеги и оперативные службы, добавили в News.ru.Ранее в Горловке попали под обстрел корреспондент НТВ Алексей Ивлиев и оператор Валерий Кожин. Они получили тяжелые ранения, Кожина спасти не удалось.С деталями этого преступления можно ознакомиться в материале Военкор ранен, оператор погиб. СК возбудил уголовное дело по факту обстрела Горловки

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, журналисты, погиб, угледар, всу, атака, дроны, военкор