Признаков вторжения на Украину нет, но обострение в Донбассе вызвано «провокацией РФ» против Украины. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов в эфире канала «1+1» 17 февраля

«Если речь идет о полномасштабной операции в отношении нашей страны — мы такого не видим. Что мы сегодня видим? Мы видим провокации со стороны РФ, которые они совершали постоянно, но сегодня это была дерзкая и массированная провокация», — сказал секретарь СНБО.

По словам Данилова, цель «провокации» — побудить Украину «военным путем отвечать мощно, для того чтобы обвинить, что якобы Украина причастна к тому, что они хотели, чтобы развернулось на нашей территории». Конец тишины. В Донбассе началось резкое военное обострение © AP, Andriy Dubchak,file

Ранее в МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава Вооруженных сил Украины.Также Москва призывала Запад прекратить поставки летального оружия Киеву.

Ополченцы отмечали, что Киев стягивает к линии соприкосновения военную технику, в том числе там появляется оружие, поставленное странами НАТО.

В четверг, 17 февраля, в Донбассе произошло обострение ситуации. В ДНР и ЛНР сообщили, что Вооруженные силы Украины открыли огонь по их позициям с применением тяжелого вооружения, нарушающего соглашение о перемирии. Были повреждены дома и объекты инфраструктуры.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Киев не планирует никаких силовых акций и военных операций.