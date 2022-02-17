Украинский шеф-повар Евгений Клопотенко во время круглого стола в День единения Украины 16 февраля удивил новым заявлением о борще. Видео опубликовал Telegram-канал «Политика Страны»

Ранее Владимир Зеленский объявил 16 февраля Днем единения Украины. В стране состоялся марафон, посвященный вещам, которые объединяют нацию. Борщ вместо войны. Украина напала на Россию на кулинарном фронте © ali-a/pixabay.com

«На самом деле уже борщ нас объединяет. И этот марафон единения, собственно, и является марафоном борща. И день единения и является Днем борща. Как мы победим россиян? Мы просто будем делать много борща во всем мире», — заявил Клопотенко.

Украинский повар на этом не остановился. Он пригрозил, что украинцы будут варить борщ перед входом в штаб-квартиру ЮНЕСКО, чтобы организация проголосовала в конце этого года за то, что борщ — украинский.

Кроме того, Клопотенко сравнил борщ по значимости для Украины с томосом об автокефалии для раскольников и указал, что это простое блюдо едят все, несмотря на политические взгляды и поддержку разных президентов.

Ранее повар заручился в стремлении закрепить за борщом украинское происхождение поддержкой минкультуры Украины. В соцсетях постоянно ведутся жаркие споры по вопросу, чей же борщ, и Украина готова бороться за него и на официальном уровне.