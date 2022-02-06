Агентство Reuters 6 февраля со ссылкой на пожелавших остаться анонимными представителей американских властей сообщило, что 15 февраля начнется «российское вторжение» на Украину

Неназванные чиновники сообщили, что российские войска якобы ждут, пока промерзнет земля, что позволит совершить наступление колоннами бронетехники. Никаких доказательств своих слов они не привели, отмечает Reuters.

Тем не менее, представители власти Соединенных Штатов в беседе с агентством назвали потери обеих сторон в предстоящей войне — Украина до 25 тыс. военных, Россия до 10 тыс. — и сроки взятия Киева российскими войсками.

«Если Россия вторгнется, [украинская]столица Киев падет за несколько дней», — приводит Reuters слова американского чиновника.

Представители власти США в беседе с агентством заявили, что окно для дипломатического решения проблемы закрыто, поскольку Запад отверг требования Москвы в сфере безопасности, в частности, не отказался от намерения принять Украину в НАТО.

Хитрый план. Зачем США придумали «российское вторжение» на Украину © РИА Новости, Оксана Джадан / Перейти в фотобанк

Ранее представители российской власти неоднократно заявляли, что не собираются воевать с Украиной, однако было сказано, что единственный сценарий, при котором российские войска могут оказаться на территории Украины — это попытка Киева решить конфликт в Донбассе военным путем, захватив Донецк и Луганск.

Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что не исключает провокаций в Донбассе со стороны Украины.

Между тем на Украину 5 февраля был отправлен отряд британского спецназа численностью более 100 человек, который, как сообщила британская газета Mirror, будет не только обучать украинских военных диверсиям, но и «помогать» им — судя по всему, в осуществлении этих самых диверсий.