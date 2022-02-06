Великобритания отправила в Украину более ста представителей элитных подразделений специального назначения в качестве военных советников, пишет британская Mirror вечером 5 февраля

На Украине отступившие из Афганистана, а также прибывшие из Сирии и Ирака британские военспецы будут не только учить военных тактике борьбы с повстанцами, снайперскому делу и диверсиям, но и сами принимать участие в такого рода операциях, пишет издание.

«Спецназ Великобритании был переброшен в регион, чтобы помогать и советовать украинским военным. У них широкий набор навыков, которые несомненно будут очень полезны украинским силам», — цитирует Mirror слова источника.

«Российское вторжение» уже произошло. Но заметил это только Bloomberg © Министерство обороны Украины

Запад нагнетает истерию вокруг «российского вторжения» на Украину с осени 2021 года, назначая различные даты «вторжения», и никак не комментируя провал своих прогнозов.

Дошло до того, что президент Украины Владимир Зеленский попросил Запад не нагнетать панику, так как никаких изменений ситуации по сравнению с предыдущими восемью годами конфликта не наблюдается.

Между тем глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что опасается провокации со стороны украинских войск.

Отправка на Украину британского спецназа может объясняться как раз тем, что Киев упорно отказывается провоцировать Россию нападением на ДНР и ЛНР.

Представители туманного Альбиона способны без одобрения украинских властей подтолкнуть развитие ситуации в нужном направлении, устроив диверсию, которая спровоцирует ответ Народных Республик и эскалацию конфликта до уровня, когда вмешательство России в конфликт станет неизбежным, так как Москва будет защищать своих граждан в ДНР и ЛНР.