Агентство Bloomberg опубликовало на сайте заголовок о «вторжении России на Украину», затем удалило его и объяснилось. Заявление СМИ приводится на сайте 5 февраля

В Bloomberg заявили, что подготавливают заголовки «для множества сценариев». Британские СМИ продолжают пугать «вторжением на Украину» © РИА Новости, Алекс Макнотон / Перейти в фотобанк

«Заголовок "Россия вторгается на Украину" был непреднамеренно опубликован около 16:00 во восточному времени (0:00 мск 5 февраля. — Ред.) на нашем сайте. Мы глубоко сожалеем об ошибке», — оправдалось агентство.

В Bloomberg пообещали расследовать этот инцидент.

Киев и страны Запада обвиняют РФ в подготовке вторжения на Украину. Западные СМИ нагнетают ситуацию и в абсурдных сообщениях приписывают Москве захватнические планы. Например, в Великобритании обвинили РФ в желании посадить на пост президента экс-депутата Рады Евгения Мураева, на американском канале CNN Харьков показали в составе России.

Москва отрицает обвинения и указывает, что под их предлогом Запад снабжает Украину военной техникой и ищет поводы для создания угроз на границах с Россией.