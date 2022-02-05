В Bloomberg заявили, что подготавливают заголовки «для множества сценариев».
«Заголовок "Россия вторгается на Украину" был непреднамеренно опубликован около 16:00 во восточному времени (0:00 мск 5 февраля. — Ред.) на нашем сайте. Мы глубоко сожалеем об ошибке», — оправдалось агентство.
В Bloomberg пообещали расследовать этот инцидент.
Киев и страны Запада обвиняют РФ в подготовке вторжения на Украину. Западные СМИ нагнетают ситуацию и в абсурдных сообщениях приписывают Москве захватнические планы. Например, в Великобритании обвинили РФ в желании посадить на пост президента экс-депутата Рады Евгения Мураева, на американском канале CNN Харьков показали в составе России.
Москва отрицает обвинения и указывает, что под их предлогом Запад снабжает Украину военной техникой и ищет поводы для создания угроз на границах с Россией.