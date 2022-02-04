Украинские фигуристы Артём Даренский и София Голиченко предпочли общаться с российскими СМИ на русском языке, пояснив это тем, что им тяжело говорить на украинском. Об этом 4 февраля сообщает РИА Новости Спорт

В пятницу, 4 февраля, стартует зимняя Олимпиада в Пекине. Часть соревнований, в том числе выступления фигуристов, уже начались.

«Мы можем разговаривать как на украинском, так и на русском и английском, это наш выбор. Просто конкретно у нас очень тяжело получается разговаривать на украинском, и чтобы люди нас больше понимали, мы разговариваем на русском. В любом случае, мы стараемся поддерживать свою команду… Наша задача — показать свой результат», — сказал Даренский журналистам.

Украинский фигурист Максим Никитин, выступающий в паре с Александрой Назаровой, также ответил на вопросы российских журналистов на русском языке. Никитин выразил надежду, что любой спортсмен может говорить на том языке, на каком хочет. Отмечается, что украинскую пару тренирует российский специалист Александр Жулин.

Ранее украинский фигурист Иван Шмуратко отвечал при общении со СМИ по-английски на вопросы на русском языке. Он пояснил, что «делает все, чтобы быть на Олимпиаде». Русский под запретом: украинский олимпиец удивил выбором языка © РИА Новости, Владимир Песня / Перейти в фотобанк

Как сообщил источник в комментарии РИА Новости, украинским олимпийцам в их сборной рекомендовали избегать совместных фотографий с российскими спортсменами и не давать интервью на русском языке.

Ранее министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт рассказал, что членам сборной Украины рекомендовано не стоять рядом с россиянами во время любых мероприятий на Олимпийских играх «во избежание провокаций».