Бывший председатель правления «Нафтогаза Украины» Андрей Коболев, уволенный за провальные финансовые результаты работы госкомпании, у себя в Facebook рассказал подробности о прошедших у него 1 февраля обысках

Главной своей заслугой на посту главы «Нафтогаза» Коболев считает выигрыш 3 млрд евро у «Газпрома» в Стокгольмском арбитраже. Однако после того, как эти деньги закончились, выяснилось, что в бюджете госкомпании зияет огромная «дыра».

«Я жил, живу и планирую продолжать жить на Украине. Я также начал свой частный бизнес на Украине и не собираюсь от него отказываться. Поэтому пугать меня или передавать приветы нет никакого смысла. Мне не страшно, хоть и немножко противно», — написал Коболев.

Дело против «любимца США». Что означают обыски у бывшего главы «Нафтогаза» Коболева © РИА Новости, Александр Максименко / Перейти в фотобанк

Коболев, комментируя обвинения, заявил, что ему «не стыдно и не страшно объяснять любые свои решения на посту главы компании и лидера команды».

Говоря о самом процессе обыска, Коболев рассказал, что его не было дома на момент начала следственных мероприятий, однако он «сразу и быстро» вернулся в Киев из Черниговской области, где «гостил у друзей», после звонка своего охранника.

Коболев также утверждает, что оказывал «полное содействие» следователям, в том числе добровольно передал свои телефоны для досмотра.

По его словам, все следственные мероприятия против него затеваются исключительно для того, чтобы его запугать. Кому именно нужен запуганный Коболев, бывший глава «Нафтогаза» не уточнил.