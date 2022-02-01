Украина — страна, где не соблюдаются законы. Поэтому «украинский предприниматель еврейского происхождения» Игорь Коломойский финансирует неонацистов из «Азова». Такое мнение высказывается в статье, опубликованной 1 февраля испанской газетой El Mundo

Автор статьи «"Щенки" батальона "Азов"», в которой рассказывается о занятиях по военной подготовке для украинских подростков, проводимой членами этого вооружённого формирования, упоминает о его финансировании украинскими олигархами, в частности, Игорем Коломойским.

Такой «неоднозначный» со стороны еврея шаг по финансированию неонацистов автор объясняет царящей на Украине атмосферой произвола. На восток Украины отправляется батальон Коломойского «Азов» © РИА Новости, Евгений Котенко / Перейти в фотобанк

«Там, где верховенство закона сомнительно, тебе всегда даёт определённое спокойствие тот факт, что вооруженные группы будут защищать твою фабрику, даже если они не уважают происхождение твоей семьи», — пишет испанский журналист.

Полк Нацгвардии Украины «Азов» (входящий в состав МВД Украины) принимал участие в гражданской войне в Донбассе.

Это соединение было признано конгрессом США неонацистским, финансирование его обучения и вооружения за счет американского госбюджета было запрещено.