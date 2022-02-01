Автор статьи «"Щенки" батальона "Азов"», в которой рассказывается о занятиях по военной подготовке для украинских подростков, проводимой членами этого вооружённого формирования, упоминает о его финансировании украинскими олигархами, в частности, Игорем Коломойским.
Такой «неоднозначный» со стороны еврея шаг по финансированию неонацистов автор объясняет царящей на Украине атмосферой произвола.
«Там, где верховенство закона сомнительно, тебе всегда даёт определённое спокойствие тот факт, что вооруженные группы будут защищать твою фабрику, даже если они не уважают происхождение твоей семьи», — пишет испанский журналист.
Полк Нацгвардии Украины «Азов» (входящий в состав МВД Украины) принимал участие в гражданской войне в Донбассе.
Это соединение было признано конгрессом США неонацистским, финансирование его обучения и вооружения за счет американского госбюджета было запрещено.