Российский телеведущий Владимир Соловьев 31 января в эфире своего Youtube-канала «Соловьев Live» заявил, что необходимо наказать украинского певца Андрея Данилко, выступающего под псевдонимом Верка Сердючка, за исполнение песни об идеологе украинского национализма Степане Бандере

Вот такой патриотизм. Соцсети о Сердючке и Бандере © РИА Новости, Максим Ли / Перейти в фотобанк

«Вот если хоть один российский олигарх, предприниматель, продюсер хоть копейку Сердючке даст. И не надо говорить — ой, да он хороший парень. Тут кто-то из наших звезд начал выступать, мол, да что тут такого <…> Всех на карандаш надо взять», — сказал Соловьев.

В ответ Данилко выложил в своем Instagram скриншот заявления Соловьева, а рядом разместил фотографию упаковки таблеток, которые применяются для лечения шизофрении.

«Владимир Адольфович, срочно в аптеку!», — подписал Данилко снимок. При этом он намеренно или случайно ошибся в отчестве Соловьева — Адольфович вместо Рудольфович.

Верка Сердючка исполнила песню «Батько наш — Бандера» на прошлой неделе на концерте юмористической телепередачи «Дизель-шоу». По информации украинских СМИ, исполнение композиции не было согласовано с организаторами мероприятия.

Степан Бандера — лидер Организации украинских националистов, причастен к многочисленным преступлениям против евреев, поляков и русских в годы Второй мировой войны.