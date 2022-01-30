2022 год принесёт миру ещё больше проблем, чем предыдущий - в первую очередь, ожидаются проблемы с продовольствием, вызванные резким ростом цены на газ. Об этом в интервью Украина.ру рассказал зампредседателя комитета Госдумы РФ по экономической политике Михаил Делягин

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«Доллар, я думаю, свои позиции сохранит, по крайней мере, до осени…Россия: где-то будет развитие, где-то будет деградация. Будет цифровизация обязательно идти буйными темпами. Уровень жизни будет снижаться, но не драматически…А на Украине будет, как раз, драматическая нищета, которая толкает на агрессию. К сожалению», — сказал Делягин.

Важнее всего для России в этом году — не поддаться на провокации Украины, ограничиться обеспечением своей безопасности и, при угрозе, ликвидировать инфраструктуру враждебной киевской власти, чтобы она никогда не представляла опасности, заключил эксперт.

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