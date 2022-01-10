Миру и Украине, в частности, очень скоро будет не до мелочей, мировая экономика меняется столь кардинальным образом, что теории для описания её нового состояния еще не создано, считает экономист, зампредседателя комитета Госдумы РФ по экономической политике Михаил Делягин

Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру, подчеркнув, что излагает свою личную точку зрения.

- Михаил Геннадьевич, каковы, на ваш взгляд, итоги года для мира, России и, естественно, Украины?

— Итоги года очень тревожные, потому что мы переходим в новое состояние мировой экономики, для которой теория не написана вообще. Два примера: накачивание американской экономики долларами привело к тому, что доллары стали попадать в те сектора, куда раньше они не попадали. В результате в Америке инфляция выше, чем у нас (в России — ред.), это не шутка. Это правда: инфляция в США выше, чем в России. Это касается и официальной статистики, это касается и реальности. Потому что официальная статистика и там занижает инфляцию очень и очень сильно. Делягин объяснил, как Россия разместит свои базы на Украине без единого выстрела © РИА Новости, Владимир Трефилов

В промышленности у них годовая инфляция 26%. Это грозит тем, что доллары и вообще в целом обычная валюта перестанут восприниматься как средство сбережения. Федеральная резервная система вывела из спекулятивного сектора экономики, по-моему, 1,8 триллиона долларов за один день, вернув ценные бумаги их владельцам, это так называемая обратная repo (сделка покупки с обязательством обратной продажи ценной бумаги — Ред.). То есть, это будет стагнация на фондовом рынке, если не падение вообще.

Происходит, когда-то говорили — кризис глобальной логистики, год назад, сейчас уже говорят — крах глобальной логистики. Когда вы можете заказать любой товар, можете оплатить любой товар и вы его даже получите… Просто никто не знает, когда. В результате такое явление как товарный дефицит вернулось — в мир вернулось, не к нам. То есть, можно оказаться в ситуации, когда вы купили последнюю в городе машину, например, той или иной марки. Последнюю в городе машину — нет, какие-то машины есть, будут. Но вот той, какая именно хорошая вам — это легко. И это проявляется во всех сферах жизни и, в общем, это уже другая экономика. Это экономика не совсем рынка, это будет экономика распределения, причём — в развитых странах.

И, о чем все забывают — да, конечно, климатическое мошенничество в Европе, в Китае, в США привело к абсурдному удорожанию газа, привело к энергетическому кризису. И как-то все тактично умалчивают о том, что подорожание газа — это не просто вам становится холоднее, чем обычно холодно европейцу, потому что они очень экономят на отоплении, особенно в северной Европе — но это прекращение производства минеральных удобрений. А когда у вас нет минеральных удобрений, то у вас нет нормального урожая. Особенно в Европе, потому что европейские почвы — это гидропоника, там своих питательных веществ не осталось. Сколько удобрений положите, столько растений получите, не больше. Но нас это тоже касается. Нас это касается, потому что минеральные удобрения из нашей страны будут в значительной степени вывезены на экспорт, а нам останется меньше чем раньше.

А для мира это означает прямой дефицит продовольствия. И Европа может стать импортером продовольствия. Могут возникнуть трудности, но у Европы-то будут деньги. А вот Европа может забрать себе еду из тех стран, которые сейчас живут за счёт импорта еды. Скажем, из стран Северной Африки, Ближнего и Среднего Востока… И они могут остаться без еды. Не с арабо-израильским конфликтом, не с проблемой денуклеаризации… А — без еды.

Напомню, что, когда в 2010 году у нас была засуха, и мы прекратили экспорт зерна, через год после этого в Северной Африке случилась череда цветных революций. Да, конечно, американцы поработали очень здорово, но мы внесли свои пять копеек, потому что наше зерно заменить оказалось крайне сложно. Хлеб подорожал. А для Египта, скажем, для основной массы населения, для 80%, подорожание хлеба на 15-20% означает, что хлеб становится недоступен. Просто нельзя его купить, нет денег. Так что потрясения, катаклизмы в мире будут большие.

- А что в России?

— Россия… Мы довольно защищены, у нас есть резервы, и не только денег, но и материальные. У нас сельское хозяйство — это не гидропоника. В Краснодарском крае удобрения подорожали от полутора до четырех раз. И их не покупают или покупают сильно меньше. То есть, урожайность у нас будет падать в целом. Но это будет проблема для экспортеров. Я всё-таки думаю, что наше государство спохватится. Ситуация будет ухудшаться, но острота внутренних проблем целиком определяется государством. Если государство будет вести себя нормально, достаточно разумно, как, скажем, повело себя с куар кодами на транспорте, то никаких серьёзных угроз у нас не будет.

Одновременно с этим осуществляется развитие. Оно, конечно, осуществляется кусочно-разрывным образом, то есть, слишком дорого и далеко не для всех, но, тем не менее, есть некоторые возможности. Не случайно больше 85% выходцев из Средней Азии едут в Россию, когда они уже давно забыли, что такое русский язык, а не в какие-нибудь, скажем так, более исламские и, как нам рассказывают, более гостеприимные страны. Восстановить экономические связи с Украиной можно, но она уже многое не производит – Делягин © РИА Новости, Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанк

- Чего ждать Украине?

— На Украине всё будет плохо. Украина стала лидером Европы, она выполнила свою мечту. Но по специфическому показателю — по бедности. Украине удалось обогнать не только Болгарию по нищете, но и Молдавию. Это действительно выдающееся достижение. Не уверен, что к нему стремились сознательно, но, в общем, получилось. И прошли те времена, когда украинцы работали в России, чтобы оплатить коммунальные платежи родителей на Украине. Эти времена прошли не из-за коронавируса, а потому, что этих заработков, увы, не хватает. И единственный способ удержать украинское общество в подчинении, не важно, какой власти — это война. К сожалению.

Естественно, её можно избежать, её можно отложить, но — просто видно, что есть, конечно, интерес и у Запада, и у всяких подстрекателей поближе, но есть сама проблема внутриукраинская, о которой я говорю уже семь лет. Когда люди живут в абсолютной беспросветности, беднея с каждым днем, и у них нет возможности (вырваться — Ред.), единственный способ удержать их в подчинении — это война. Террора недостаточно. Просто террор в какой-то момент станет недостаточным. И, в общем, у них этот момент приближается.

- Вся эта ситуация с энергоресурсами, с газом, с дефицитом — это тоже часть войны?

— Простите, но часть какой войны то, что в Европе нет газа? Это что? Европейцы пошли по пути климатического мошенничества. Они посадили своими руководителями людей с гуманитарным образованием или вообще без образования, как в Италии. Те прочитали в интернете статьи о том, что энергия должна быть чистой, хотя так называемая чистая энергия загрязняет окружающую среду значительно сильнее, чем нефть, газ и уголь. И начали претворять в жизнь «планов громадьё». Поскольку денег довольно много у развитых стран, то это всё проплатили, недовольным инженерам заткнули рты — и создали систему, которая не работает. Что мы сейчас и видим.

Мы сейчас это видим. Дальше… Нужно понимать, что Европа управляется людьми, для которых она не является ценностью. Европа утратила политическую субъектность, и европейские так называемые политики служат глобальному финансовому бизнесу, в первую очередь американским спекулятивным инвестиционным фондам. Есть еще некоторые добавления, но это главное. Финансовому спекулянту нужна нестабильность, а что может быть более нестабильным, чем холодная зима в сытой стране? Вернее, в стране, которая привыкла считать себя сытой, пусть даже таковой уже не является.

Есть, конечно, сугубо американские интересы — как бы ликвидировать немецкую экономику. Здесь объединены трамписты, то есть, сторонники промышленности американской, здесь объединены англичане, которые, так сказать, — «уходя, гасите всех», Европа должна лежать в руинах, чтобы мы могли над ней властвовать… без американцев. Несчастные поляки, которые просто хотят отомстить кому-нибудь — не получается нам (России — Ред.), ну, давайте хоть немцам отомстим. И Китай, потому что немецкая промышленность и французская промышленность не должны быть конкурентами на европейском рынке китайской промышленности. Все эти интересы сложились. И о суверенитете Германии свидетельствует то, что сертификация «Северного потока», сейчас уже говорят, может быть отложена на конец 2022 года. Это бумажки подписать и ничего больше. Делягин: цель противников «Северного потока-2» - не Россия © РИА Новости, Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Нам это не критично, потому что проект был нужен Германии, а не нам. Затраты «Газпрома» на «Северный поток» отбились, я думаю, уже с лихвой большой, за счёт удорожания газа. Контрактный газ дорожает сильно медленнее, чем газ на бирже, но он всё равно дорожает. Так что, «Газпром» в полном шоколаде. Мы привыкли издеваться над «Газпромом», что у него низкая капитализация. Так у него уже хорошая капитализация, у него уже всё в порядке с прибылями. Так что, чем меньше мы продаем газ в Европу, тем лучше. По крайней мере, «Газпрому».

А сжиженный природный газ (СПГ — Ред.) — да, американцы начали разворачивать газовозы, потому что уже выгодно тащить этот сжиженный газ в Европу, а не в Азию. Но, во-первых, на всех всё равно не хватит. А самое главное, что мы не против, потому что, вообще-то говоря, сжиженный газ, который американцы поставляют в Европу, это наш газ. Просто не «Газпрома», а, как я понимаю, «Новатэк». Не государственной компании, а частной. Для «Газпрома» это плохо. Для Российской Федерации это абсолютно безразлично — какая разница, в какой карман я кладу деньги. Да, у меня один карман формально частный, он весь из себя такой независимый, но — всегда можно обсудить проблему, если это будет сочтено проблемой, напомнить, что государство очень сильно помогло в строительстве порта, и всё остальное…

Так что да, европейцы сходят с ума, да, нам остро не хватает психиатров в дипломатии. Потому что традиционные дипломаты — они не привыкли общаться с обезьянами. Вот зоопсихологи и психиатры — это те, кем нужно укомплектовать штаты МИДа. Я считаю, что посол России в европейской стране не может не иметь психиатрического образования, не может. Ну, в Дипломатической академии откройте курсы, объясняйте им, что этот синдром выглядит так, а этот выглядит так. Что, если какой-нибудь министр подрабатывал в юношестве стриптизом в гей-баре, то он будет иметь такие-то особенности психики. Это же всё довольно просто. А наши к ним относятся как к серьёзным людям: вот, мы провели переговоры, вот, Макрон позвонил Путину… А с какой стати мелкий, ну ладно, верхне-средний сотрудник лондонского инвестиционного банка, которого этот банк назначил президентом Франции — с какой стати сотрудник инвестиционного банка звонит президенту Российской Федерации? Пусть председатель совета директоров соответствующего лондонского банка позвонит Путину, это понятно. А Макрон-то что может говорить? «Не травите Скрипалей» — всё, что он может сказать.

- Хотелось бы узнать ваше мнение о возможных результатах интеграции РФ с Белоруссией. Возможно, тоже связанных с газом…

— Пока понятные результаты заключаются в том, что Белоруссия будет получать газ по сниженной цене. Поскольку Белоруссия сохраняет, — помимо того, что Лукашенко рассказывает про военный форпост и прочее, — сохраняет… Белоруссия нам нужна с культурной точки зрения. Там нет коррупции, в нашем понимании. Там система госуправления считает, что она должна служить своему народу, а не грабить его. Белоруссия ввела лицензирование на импорт украинских товаров © Santa Fe Relocation Services / flickr

Там, извиняюсь, милиция — она охраняет общественный порядок и борется с преступностью. И не «крышует» эту преступность. Этнической преступности там нет! Наши бандиты, переезжая границу с Белоруссией, становятся добропорядочными людьми. Даже этнические бандиты не устраивают стрельбы из автоматов в центре Минска. Просто потому, что там есть закон. Там, где есть закон, там обычно бывает порядок. Нам этот заповедник — ну, уж не знаю, чего, наверное, социализма — нужно сохранять. Потому, что понадобится — будем заимствовать.

- Об экономике Донбасса. Что там сейчас и каков ваш прогноз?

— Ситуация ужасная, это понятно по всем причинам. Мы немного улучшили положение Донбасса, когда президент Путин подписал соответствующий указ. И товары происхождения в Донецке, Луганске — стали у нас признаваться, и, как я понимаю, сняли таможенную границу. Это очень хорошо, это прекрасно, это выдающееся достижение. Но этого совершенно недостаточно, потому что под снарядами и бомбами, даже под угрозой снарядов и бомб — экономики не бывает. Просто не бывает. Поэтому без денацификации хотя бы части Украины ситуация на Донбассе будет оставаться ужасной. Да, она будет полегче, может быть, но она всё равно будет достаточно тяжелой.

- Вопрос относительно агросферы. Многие говорят, что на Украине всё в этом смысле будет хорошо и даже очень хорошо. Ваше мнение?

— На Украине действительно плодородные почвы. Часть их контролируется уже Западом. Но то, что производится на Украине, будет экспортироваться, это не будет доставаться Украине. Потому что, как я уже говорил, в мире будет острый спрос на продовольствие, соответственно, это всё будет экспортироваться, а деньги будут доставаться или олигархам, или иностранным, прости, Господи, инвесторам. То есть, на Украину эти деньги даже не будут заходить, скорее всего. Чтобы соблазна не было.

Но главная проблема заключатся в том, что современное сельское хозяйство, в общем-то, индустриально. И без должного количества минеральных удобрений нормальных урожаев не будет. Точка. На Украине есть, во-первых, уникальная культура управления, которая не совместима с вменяемостью. В обычной ситуации может хозяйство, особенно, если это западное хозяйство, покупать минеральные удобрения по более высокой цене, понимая, что оно потом продаст урожай по более высокой цене. Но мы не видим этого даже в Германии, даже в Европе. Не увидим и на Украине. Дипломатов пора обучать психиатрии - Делягин © РИА Новости, Александр Вильф / Перейти в фотобанк

И у многих хозяйств, даже у тех, где есть богатые владельцы, олигархи — они не готовы свои деньги, деньги, которые они считают своими, вкладывать в покупку подорожавших минеральных удобрений. Поэтому, разговоры о хорошем урожае в следующем году… к Украине это отношения не имеет. Приписки — могут быть хорошими, в политических, в пропагандистских целях. Если, конечно, будет до урожая, если вообще на Украине будут весенне-полевые работы. Потому что весьма вероятно, что им будет просто не до этого.

- Чем же будут заниматься?

— Войной… Войной. Будут скакать, бить в тазики, такать кастрюльки на голове, пытаться убивать людей на Донбассе, в Крыму. Вот мы сейчас разговариваем, а у меня всплыло окошко (на мониторе компьютера — Ред.), что в Крыму отбита атака диверсантов… Понимаете, вообще-то говоря, страна, которая себя уважает, после отбивания такой атаки должна ликвидировать все гнезда, где этих диверсантов потенциально готовят. А «Калибр» у нас есть. Я бы вообще объявил Украину бесполётной зоной… Надо поддерживать железные дороги Украины.

- Таким образом, если коротко, то — ваш прогноз на 2022 год? Мир, Россия, Украина?

— Мир: распад на макрорегионы и проблемы со всем, начиная с еды — а проблема с чипами у нас уже сеть, — и дезорганизация финансовых рынков. Хотя доллар, я думаю, свои позиции сохранит, по крайней мере, до осени.

Россия: где-то будет развитие, где-то будет деградация. Будет цифровизация обязательно идти буйными темпами. Уровень жизни будет снижаться, но не драматически.

А на Украине будет, как раз, драматическая нищета, которая толкает на агрессию. К сожалению. И дай Бог нам не поддаться на провокации, ограничиться обеспечением своих транспортных потребностей, ограничится обеспечением своей безопасности. Ну, и ликвидировать инфраструктуру территории, чтобы она никогда больше не представляла опасности. Украинский генерал предупредил о возможной трагедии на АЭС в стране © Пресс-служба президента Украины / Пресс-служба президента Украины / Перейти в фотобанк

Отдельную проблему составляют атомные электростанции, конечно. Я уже очень давно говорю, что нашему МИДу необходимо призвать МАГАТЭ установить внешний контроль за украинскими электростанциями. Мы, конечно, можем обеспечить этот контроль в любую минуту силами соответствующих подразделений, но это, как говорит наше руководство, будет нарушением международного права. Будет очень смешно, если мы будем последней страной в мире, которой придётся эти права нарушить. Все остальные, по-моему, уже давно нарушили.

- Пессимистическая нота у нас свами получается…

— Мир не рухнет, он, в принципе, останется. Да, будет много проблем, будет много непонятного, но — удержимся. По-моему, это предельный уровень допустимого оптимизма.