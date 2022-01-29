Президент России Владимир Путин может совершить «фатальную ошибку», если примет решение напасть на Украину. Об этом говорится в статье, опубликованной 27 января в британской газете The Telegraph

По словам издания, вторжение может обернуться катастрофой, «подобной войне Советского Союза в Афганистане».

В статье говорится, что если Запад найдет в себе решимость не идти на уступки Москве, а та продолжит настаивать на выполнении своих «неприемлемых» условий, то Россия окажется в ловушке. Лондонская «Таймс» продолжает пугать своих читателей российским вторжением © РИА Новости, Алекс Макнотон / Перейти в фотобанк

Автор статьи утверждает, что при таком сценарии у России просто не останется иного выхода, кроме как начать наступление на Украину. Это, в свою очередь, приведёт к катастрофическим результатам, предполагает газета.

Великобритания, вслед за США, неоднократно обвиняла Россию в подготовке «вторжения» на Украину. В Кремле отвечают, что такие обвинения не имеют никаких оснований, и РФ не собирается ни на кого нападать.

Кампания в британской прессе вокруг якобы вероятного нападения России на Украину продолжается. Так, в издании лондонской газеты The Times от 28 января опубликовано четыре материала, так или иначе связанных с напряжённостью вокруг Украины.