Эксперт заявил, что ВСУ могут попытаться осуществить провокацию с целью проверки реакции России.
«Это более чем возможно. Украина может попытаться захватить города вроде Докучаевска или Славяносербска и посмотреть на реакцию России. Если Россия не поддержит республики открыто (а масштабное наступление потребует открытой поддержки), то это будет означать, что Россия слаба и можно дальше силовым путем захватывать территорию ЛДНР», — сказал Рожин.
Если же Россия отреагирует военным путем, то это подтвердит развязанную пропагандистскую кампанию об агрессии России. В этом случае подключатся уже анонсированные санкции и усилится давление на Россию европейских стран, заключил эксперт.
Полностью интервью можно прочитать здесь.