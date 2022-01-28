Сообщается, что численность группировки войск Украины в зоне конфликта достигает 125 тысяч человек. Ряд экспертов высказал мнение, что Украина самостоятельно или по поручению США может устроить в Донбассе полномасштабную провокацию. Об этом в интервью Украина.ру рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин

Эксперт заявил, что ВСУ могут попытаться осуществить провокацию с целью проверки реакции России. «Если Донбасс вернется, то это уже будет не Украина». О чем говорили в Париже в нормандском формате © REUTERS, Alexander Ermochenko

«Это более чем возможно. Украина может попытаться захватить города вроде Докучаевска или Славяносербска и посмотреть на реакцию России. Если Россия не поддержит республики открыто (а масштабное наступление потребует открытой поддержки), то это будет означать, что Россия слаба и можно дальше силовым путем захватывать территорию ЛДНР», — сказал Рожин.

Если же Россия отреагирует военным путем, то это подтвердит развязанную пропагандистскую кампанию об агрессии России. В этом случае подключатся уже анонсированные санкции и усилится давление на Россию европейских стран, заключил эксперт.

Полностью интервью можно прочитать здесь.