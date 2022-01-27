Нагнетается истерия вокруг "российского вторжения на Украину", и потеря здравого смысла могла бы означать приближение большой войны, однако этому препятствует один фактор. Об этом в интервью Украина.ру рассказал политолог Михаил Погребинский

Мы стали свидетелями распада НАТО: англосаксы более не рассчитывают на европейцев в реализации своих планов, считает эксперт. Европейские функционеры находятся в разладе с англосаксами — этому свидетельство создание блока AUKUS (США, Британия, Австралия) и "разнобой" в вопросе панической и бессмысленной эвакуации дипломатов с Украины. Кулеба отреагировал на предложения США по безопасности © president.gov.ua

Нагнетание паники обычно приводит к войне, однако нынешняя ситуация пойдет не по этому сценарию, уверен Погребинский.

Так что они в панике, чем кончится — никто не знает, но обычно исторический опыт говорит, что доходят до какой-то черты, потом начинается война. Наша ситуация отличается тем, что войны не может быть. Я бы сказал, не может быть по определению, поскольку война в термоядерную эпоху — это взаимное уничтожение. Гарантированное взаимное уничтожение. Я понимаю, что американцы со своими ПРО, звездными войнами, очень хотели получить гарантии того, что сами нападут, а в ответ защитятся. Но теперь такой соблазн скорее есть у Москвы, чем у Вашингтона, поскольку у тех еще нет «Цирконов» и «Калибров», а у России уже есть. Но все равно, мне кажется, что шансы на большую войну нулевые, что это самое невероятное.

Читать далее: https://ukraina.ru/interview/20220126/1033137767.htmТак что они в панике, чем кончится — никто не знает, но обычно исторический опыт говорит, что доходят до какой-то черты, потом начинается война.

«Наша ситуация отличается тем, что войны не может быть. Я бы сказал, не может быть по определению, поскольку война в термоядерную эпоху — это взаимное уничтожение. Гарантированное взаимное уничтожение», — сказал собеседник издания.

Американцы со своими ПРО и звездными войнами очень хотели получить гарантии того, что они сами нападут, а в ответ россияне защитятся. Но теперь такой соблазн скорее есть у Москвы, чем у Вашингтона, поскольку у американцев еще нет «Цирконов» и «Калибров», а у России уже есть.

Тем не менее, вероятность такого развития событий близка к нулю, заключил эксперт.

Полностью интервью можно прочитать здесь.