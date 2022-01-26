Меч гетмана Петра Сагайдачного, который будет показан в Киеве на выставке к 400-летию его смерти, стал героем мемов в соцсетях. Украинцы шутят, что его можно использовать для «похода на Москву»

О планах привезти меч из Кракова на выставку в Киев сообщили в министерстве культуры Украины. Закон о постановке украинских женщин на воинский учет высмеяли в сети © Открытые источники

Украинцы помечтали, что меч поможет «силам добра» на Украине одолеть Москву:

«Этот меч уже гулял по головам москалей в 1618 году…», «Меч дает +30 к атаке войск?», «Это тонкий намек, что пора идти на Москву?», «Поставки летального оружия набирают обороты», «Джавелины есть, стингеры есть… Что там еще в резервах? Выпускайте Святого Юрия и Пречистую Марию», «Как в каком-то фэнтези: силы добра получают меч перед решающей битвой…», — написали они.

Однако даже как шуточный символ меч Сагайдачного никак не связан с победами над «москалями»:

«Этот церемониальный меч скорей всего никогда не покидал Польшу и был подарен поляками Сагайдачному за победу над турками, спустя 3 года после провала Сагайдачного под Москвой», — отметил один из пользователей.

В 1621 году будущий король Речи Посполитой королевич Владислав IV Ваза вручил Сагайдачному меч за вклад казаков в победу в Хотинской битве с армией Османской империи. Соответствующая надпись нанесена на лезвие меча.