«Нам говорили, что Трамп якобы более жесткий, а Байден якобы больше склонен к выходу из кризисной ситуации между нашими двумя странами, но никаких реальных шагов он не сделал», — сказал эксперт.
Третьяков уверен, что причина тому крайне простая: ни Трамп, ни Байден не являются единоличными фигурами, определяющими политику своей страны. В их арсенале лишь небольшой набор маневров, да и те под строгим контролем так называемого «глубинного государства», то есть глобальных элит, на первом месте у которых личные интересы.
«Мы видели это и по тому, что и Трамп, и Байден вынуждены были лично встречаться с [Владимиром] Путиным и в личных встречах искать этот (из сложившейся ситуации — ред.) выход. Но те, кто связывал руки двум президентам, боялись этих встреч как черт ладана и сделали все, чтобы они либо не состоялись, либо проходили под контролем американских спецслужб. Были даже абсурдные требования, чтобы переводчики, присутствующие на личных встречах, рассказывали, о чем говорили лидеры двух стран», — рассказал политолог.
Полностью интервью с Виталием Третьяковым можно прочитать здесь.