Риторика и действия экс-президента США Дональда Трампа и действующего лидера страны Джо Байдена ничем не отличается и отличаться не может по вполне понятным причинам. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал журналист и политолог Виталий Третьяков

«Нам говорили, что Трамп якобы более жесткий, а Байден якобы больше склонен к выходу из кризисной ситуации между нашими двумя странами, но никаких реальных шагов он не сделал», — сказал эксперт.

Заму Кличко вручили подозрение из-за земли для СНБО © Facebook, Mykola Povoroznyk

«Мы видели это и по тому, что и Трамп, и Байден вынуждены были лично встречаться с [Владимиром] Путиным и в личных встречах искать этот (из сложившейся ситуации — ред.) выход. Но те, кто связывал руки двум президентам, боялись этих встреч как черт ладана и сделали все, чтобы они либо не состоялись, либо проходили под контролем американских спецслужб. Были даже абсурдные требования, чтобы переводчики, присутствующие на личных встречах, рассказывали, о чем говорили лидеры двух стран», — рассказал политолог.

Полностью интервью с Виталием Третьяковым можно прочитать здесь.