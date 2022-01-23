Сенатор Алексей Пушков 23 января в своем Telegram прокомментировал скандальный уход в отставку командующего ВМС Германии Кай-Ахима Шенбаха после его заявления о том, что Крым никогда не вернется в состав Украины

Глава ВМС ФРГ: Крым никогда не вернется в состав Украины © РИА Новости, Андрей Иглов / Перейти в фотобанк подчеркнул Пушков.

Член Совфеда отметил, что такое мышление «недопустимо» для стран Запада, ведь там никому не нужен здравый анализ или грамотная оценка реальности.

Вице-адмирал же поплатился за то, что не следовал идеологической догме, подытожил сенатор.

Ранее, выступая в Индии, Шенбах заявил, что Крым никогда не вернется в состав Украины. Вице-адмирал также назвал обвинения со стороны Запада в адрес России о «вторжении» на Украину «нонсенсом». Позднее Шенбах сказал, что его слова были «явной ошибкой», в субботу он попросил главу Минобороны Германии Кристину Ламбрехт освободить его от исполнения обязанностей командующего Военно-морскими силами.