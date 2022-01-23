«Так не только говорить — так даже думать запрещено. Куда лучше нести ахинею о "великой истории" Украины, которая якобы отбивалась то от монголов, то от татар, то еще бог знает от кого… Вот такое западному политику нести можно — и это даже поощряется», — подчеркнул Пушков.
Член Совфеда отметил, что такое мышление «недопустимо» для стран Запада, ведь там никому не нужен здравый анализ или грамотная оценка реальности.
Вице-адмирал же поплатился за то, что не следовал идеологической догме, подытожил сенатор.
Ранее, выступая в Индии, Шенбах заявил, что Крым никогда не вернется в состав Украины. Вице-адмирал также назвал обвинения со стороны Запада в адрес России о «вторжении» на Украину «нонсенсом». Позднее Шенбах сказал, что его слова были «явной ошибкой», в субботу он попросил главу Минобороны Германии Кристину Ламбрехт освободить его от исполнения обязанностей командующего Военно-морскими силами.