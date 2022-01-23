Дипломаты подчеркнули, что проекты гарантий безопасности были направлены США в середине декабря. С этого времени с американской стороны «видели в основном очевидные попытки затянуть обсуждение предлагаемых нами конкретных параметров по различным экспертным уровням и форматам».
«Вместо того, чтобы сделать паузу и сосредоточиться на ответах по существу поставленных в российских документах вопросов, Белый дом и его западные союзники запустили крайне токсичную информационно-пропагандистскую кампанию, представляющую нашу страну как "агрессора", "врага цивилизованной Европы" и "угрозу" международной стабильности», — говорится в материале ведомства.
В конце 2021 года Россия опубликовала свои предложения США и НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в странах бывшего СССР.
Киев и страны Запада обвиняют Москву в «агрессии» против Киева и подготовке «вторжения» на Украину. В Кремле подчеркивают, что Россия никому не угрожает, а перемещение войск по территории страны — ее суверенное право. Также в МИД РФ отмечают напряженную ситуацию и подвоз украинской техники на линии разграничения в Донбассе, а кроме того, поставки Украине оружия Западом.