Президент Украины Владимир Зеленский будет манипулировать выполнением минских соглашений, поскольку больше никакого варианта у страны не остается, чтобы решить конфликт в Донбассе. Об этом 21 января заявил бывший глава Закарпатской облгосадминистрации Геннадий Москаль в эфире украинского телеканала «Наш»

По мнению политика, Зеленского «душат со всех сторон», чтобы Украина выполняла Минские соглашения по формулу Штайнмайера, придала особый статус Донбасса и провела выборы в ДНР и ЛНР.

«Зеленский может сказать, чтобы украинцы выбирали между тем, чтобы российские войска входили на территорию Украины, а у нас же и сил нет, и техники, и денег, или выполняем минские договоренности. Это самый реалистичный сценарий, который сегодня может быть», — сказал Москаль.

Также он считает, что на Украине не будут вводиться чрезвычайное положение.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский обратился к гражданам своей страны с просьбой не паниковать якобы из-за возможного вторжения России и не скупать гречку со спичками. Кроме того он напомнил, что война на востоке Украины продолжается уже восьмой год и пообещал, что 2023 год Украина встретит с миром.

Между тем российское руководство неоднократно заявляло о том, что не собирается вести войну на Украине, а гражданский конфликт на востоке страны считает внутренним делом Украины. Ни одна из международных организаций, признанных в ООН и ЕС не смогла найти подтверждения фактов участия российских войск на территории Украины. Поэтому ни о какой войне между Россией и Украиной, как утверждает украинский президент, нет.