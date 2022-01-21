Страны НАТО рассматривают Украину как часть своей сферы влияния, при этом критикуя за это Россию, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров после переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном 21 января, передает РИА Новости

Министр заявил, что Россия не претендует на зоны влияния в мире. Обещать — не значит принимать. Что будут обсуждать в Женеве Лавров и Блинкен © Пресс-служба МИД РФ / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанк

«То, что сейчас делает НАТО по отношению к Украине — однозначно показывает, что НАТО рассматривают Украину как свою зону влияния», — подчеркнул Лавров.

По его словам, нынешние власти Украины лишь спекулируют на покрывательстве западных спонсоров.

«Пора прекратить попустительствовать тому, что вытворяет киевский режим, и заставить его выполнить то, что было не просто обещано, а то, что было одобрено Совбезом [ООН]», — призвал глава МИД России.

Лавров указал, что во время сегодняшних переговоров с Блинкеном США снова пытались ставить во главу угла Украину, и предположил, что в письменном ответе США по гарантиям безопасности тоже будет «пассаж про Украину».

Министр отметил, что «не услышал ни одного аргумента, который обосновал бы американскую позицию по вопросу того, что происходит на российско-украинской границе, только озабоченности».

Ранее МИД РФ передал США предложения по гарантиям безопасности, включающие нерасширение НАТО на восток. Состоялись переговоры США-Россия, Россия — НАТО и переговоры в ОБСЕ.

На переговорах с Лавровым Блинкен заявил, что США предоставят письменный ответ по гарантиям безопасности на следующей неделе.