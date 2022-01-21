В интервью изданию Украина.ру немецкий политолог Александр Рар рассказал, почему министр иностранных дел Германии Анналена Бербок смягчила свой тон в отношении России во время недавнего визита в Москву

Чрезмерно миролюбивый «агрессор». О разговоре слепого с глухим © коллаж Украина.Ру

«Госпожа Бербок успешно переобулась. Она перестала выступать как лидер «Партии зеленых». Бербок во всех конфликтах сегодня представляет интересы Германии, должна представлять. Она это понимает.

Глава МИД не стала ни в коем случае противоречить своему шефу, канцлеру [Олафу] Шольцу, который настроил немецкое правительство на более конструктивный диалог с Россией», — объяснил Рар.

Он уточнил также, что теперь Бербок использует аргументы, которые до сих пор были лишь в арсенале дружественно настроенных к России немцев, речь в том числе про «зеленый диалог» и совместную борьбу стран против загрязнения окружающей среды.

Политолог уверен, что если этот диалог будет успешным, Москве и Берлину удастся создать нужное доверие для разрядки в отношениях.

Полностью интервью с Александром Раром можно прочитать здесь.