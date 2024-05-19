https://ukraina.ru/20240519/1055140936.html

Адекватно оценивать: что пишут американские политологи, когда Байден не видит

Адекватно оценивать: что пишут американские политологи, когда Байден не видит - 19.05.2024 Украина.ру

Адекватно оценивать: что пишут американские политологи, когда Байден не видит

В узком профессиональном кругу американские эксперты позволяют себе адекватно оценивать украинскую ситуацию, на время забывая о пропаганде. И доказательство тому - свежая статья в Foreign Policy под авторством именитых политологов из США Эммы Эшфорд, Джошуа Шифринсон и Стивена Вертхайма

2024-05-19T06:40

2024-05-19T06:40

2024-05-19T06:40

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К этому выводу пришел автор издания Украина.ру Александра Сокуренко в своей статье "Чего Америка добивается на Украине?" Чтобы деньги продолжали капать."Эти именитые политологи подвергают украинский курс администрации Джо Байдена уничтожающей критике, которая обычно проходит на западе в ранге "пророссийского нарратива". По их мнению, американское правительство на сегодня вообще не имеет ясного понимания своих целей в украинском конфликте, не считая желания любой ценой давить на Москву", - отметил Сокуренко.При этом, обратил внимание автор, американские политологи соглашаются с большинством российских коллег, что Госдепартамент действует на Украине согласно самому примитивному плану – максимально затягивать боевые действия, сделав ставку на постоянную финансовую поддержку Киева.При этом, подчеркнул Сокуренко, указанные американские эксперты выразили сомнение в том, что поддержка США может изменить ход событий на поле боя, и Вашингтон не окажется в числе пострадавших.Ранее журналист Валентин Богданов отметил, что заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о заключении двустороннего соглашения между Вашингтоном и Киевом в области безопасности - это попытка американских "ястребов" создать для себя "подушку безопасности", чтобы "пересидеть" "потенциального Дональда Трампа и его возможного преемника"."Чтобы не осталось через десять лет от Украины, а этот "остаток" все равно будут снабжать и накачивать оружием, осваивая и осваивая бюджеты в рамках этих гарантий. По сути политическое завещание нынешней администрации Белого дома в части Украины", - считает Богданов.Ранее президент США Джо Байден подписал закон о помощи зарубежным союзникам, включая Украину. От общего американского пирога Киеву выделен 61 миллиард долларов. Правда львиная доля этой суммы фактически пойдет на развитие ВПК США.Спустя день британское издание The Economist выпустило статью, в которой говорится о том, что новый пакет американской помощи не поможет Киеву вернуть потерянные ранее территории.Авторы статьи также констатировали, что самой реалистичной надеждой для Украины теперь будет продолжительная патовая ситуация на поле боя.The Economist: американские деньги Киеву не помогут

https://ukraina.ru/20240516/1055091049.html

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новости, америка, сша, джо байден