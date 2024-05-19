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Полковник оценил назначение Белоусова на должность министра обороны РФ

Полковник оценил назначение Белоусова на должность министра обороны РФ - 19.05.2024 Украина.ру

Полковник оценил назначение Белоусова на должность министра обороны РФ

Ветеран спецподразделений России, полковник Тимур Сыртланов в интервью изданию Украина.ру назвал назначение Андрея Белоусова на должность министра обороны интересным и неожиданным

2024-05-19T06:00

2024-05-19T06:00

2024-05-19T06:00

новости

россия

андрей белоусов

минобороны

полковник

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"Думаю, пришло время поставить на военные рельсы взаимодействие военно-промышленного комплекса (ВПК) и ВС РФ — с учётом складывающейся экономической ситуации в стране и в мире, с учётом западных санкций. Опыт специалиста и руководителя экономики Белоусова как раз пригодится", - сказал Сыртланов.Он назвал назначение необычным и призвал понаблюдать, как будет развиваться кадровая политика нового министра обороны.Полный текст интервью Тимур Сыртланов о назначении Белоусова вместо Шойгу и о том, зачем ВС РФ "открывать" Сумы читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20240514/1055051824.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, андрей белоусов, минобороны, полковник