Полковник оценил назначение Белоусова на должность министра обороны РФ
© Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкРассмотрение кандидатур на пост глав силовых ведомств и МИД в Совете Федерации
© Пресс-служба Совета Федерации РФ
Ветеран спецподразделений России, полковник Тимур Сыртланов в интервью изданию Украина.ру назвал назначение Андрея Белоусова на должность министра обороны интересным и неожиданным
"Думаю, пришло время поставить на военные рельсы взаимодействие военно-промышленного комплекса (ВПК) и ВС РФ — с учётом складывающейся экономической ситуации в стране и в мире, с учётом западных санкций. Опыт специалиста и руководителя экономики Белоусова как раз пригодится", - сказал Сыртланов.
Он назвал назначение необычным и призвал понаблюдать, как будет развиваться кадровая политика нового министра обороны.
"Уверен, Андрей Рэмович обязательно проведёт аудит ведомства — и административный, и финансовый, и технический. Это позволит понять, в каком положении дела Минобороны и верно распределить силы и средства для того, чтобы Россия как можно быстрее одержала долгожданную победу на Украине", - высказался полковник.
Полный текст интервью Тимур Сыртланов о назначении Белоусова вместо Шойгу и о том, зачем ВС РФ "открывать" Сумы читайте на сайте Украина.ру.