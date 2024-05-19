Полковник оценил назначение Белоусова на должность министра обороны РФ - 19.05.2024 Украина.ру
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Полковник оценил назначение Белоусова на должность министра обороны РФ
Полковник оценил назначение Белоусова на должность министра обороны РФ - 19.05.2024 Украина.ру
Полковник оценил назначение Белоусова на должность министра обороны РФ
Ветеран спецподразделений России, полковник Тимур Сыртланов в интервью изданию Украина.ру назвал назначение Андрея Белоусова на должность министра обороны интересным и неожиданным
2024-05-19T06:00
2024-05-19T06:00
новости
россия
андрей белоусов
минобороны
полковник
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"Думаю, пришло время поставить на военные рельсы взаимодействие военно-промышленного комплекса (ВПК) и ВС РФ — с учётом складывающейся экономической ситуации в стране и в мире, с учётом западных санкций. Опыт специалиста и руководителя экономики Белоусова как раз пригодится", - сказал Сыртланов.Он назвал назначение необычным и призвал понаблюдать, как будет развиваться кадровая политика нового министра обороны.Полный текст интервью Тимур Сыртланов о назначении Белоусова вместо Шойгу и о том, зачем ВС РФ "открывать" Сумы читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20240514/1055051824.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, андрей белоусов, минобороны, полковник
Новости, Россия, Андрей Белоусов, Минобороны, полковник

Полковник оценил назначение Белоусова на должность министра обороны РФ

06:00 19.05.2024
 
© Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкРассмотрение кандидатур на пост глав силовых ведомств и МИД в Совете Федерации
Рассмотрение кандидатур на пост глав силовых ведомств и МИД в Совете Федерации
© Пресс-служба Совета Федерации РФ
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Ветеран спецподразделений России, полковник Тимур Сыртланов в интервью изданию Украина.ру назвал назначение Андрея Белоусова на должность министра обороны интересным и неожиданным
"Думаю, пришло время поставить на военные рельсы взаимодействие военно-промышленного комплекса (ВПК) и ВС РФ — с учётом складывающейся экономической ситуации в стране и в мире, с учётом западных санкций. Опыт специалиста и руководителя экономики Белоусова как раз пригодится", - сказал Сыртланов.
Он назвал назначение необычным и призвал понаблюдать, как будет развиваться кадровая политика нового министра обороны.
"Уверен, Андрей Рэмович обязательно проведёт аудит ведомства — и административный, и финансовый, и технический. Это позволит понять, в каком положении дела Минобороны и верно распределить силы и средства для того, чтобы Россия как можно быстрее одержала долгожданную победу на Украине", - высказался полковник.
Полный текст интервью Тимур Сыртланов о назначении Белоусова вместо Шойгу и о том, зачем ВС РФ "открывать" Сумы читайте на сайте Украина.ру.
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14 мая, 12:43
"Сначала РЭБ, а потом ВЭБ". Что предстоит Белоусову на посту министра обороныВоскресный вечер 12 мая отметился важными назначениями в силовом блоке. Но самым неожиданным стала рекомендация Владимира Путина назначить на пост министра обороны Андрея Белоусова
 
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