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Художница Ника Клёцки: Я верю в ренессанс русской христианской культуры

Художница Ника Клёцки: Я верю в ренессанс русской христианской культуры - 19.05.2024 Украина.ру

Художница Ника Клёцки: Я верю в ренессанс русской христианской культуры

Ника Клёцки — художница из Санкт-Петербурга, работающая в направлении стрит-арт: она создаёт сюжеты на религиозные темы в заброшенных зданиях, электростанциях, подвалах и на руинах

2024-05-19T06:16

2024-05-19T06:16

2024-05-19T06:16

культура

интервью

санкт-петербург

россия

живопись

культура

православие

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Ника – не только художница, но и профессиональная мотогонщица, международный мастер спорта по шоссейно-кольцевым мотогонкам. В 2018 году она начала выставочную деятельность в составе сообщества "Питерский андеграунд". Проводит две персональные выставки в галерее "В складчину" "Голицын Лофт", а также, участвует в уличных выставках и аукционах.В 2020 году художница выступает куратором проекта "После иконы" в Санкт-Петербурге, совмещая участие в выставках на площадках Москвы и Казани, среди которых Парк Зарядье, Храм Петра и Павла, Казанский Кремль Хазинэ.В воскресенье, 19 мая, в Санкт-Петербурге, в Феодоровском соборе открывается Пасхальная выставка "Слово", которую художница считает важной для себя.— Ника, прежде всего, хотелось бы познакомить наших читателей с вами и вашим творчеством. Расскажите.— Мой подход к уличному искусству отличается от традиционного граффити и стрит-арта. Вместо того чтобы создавать хаос и привлекать нежелательные аспекты, я стремлюсь преобразовать заброшенные пространства, привнося в них порядок и красоту. Мои работы не только украшают окружающую среду, но и наполняют ее новым смыслом.Создание алтаря и путеводной звезды в руинах символизирует возвращение человека к самому себе и возможность обращения к высшим ценностям. Эти символы придают заброшенным местам священство и помогают зрителям задуматься о духовных аспектах жизни. Такой подход отличается от стандартного представления о граффити как о форме уличного искусства, которое часто ассоциируется с бунтом и хаосом.— Стрит-арт всегда сильно меняет вид города, его атмосферу, экстерьер. Лично мне в голову приходят в первую очередь Белград, Рио-де-Жанейро или Лондон, но не приходит ни один российский город, где уличная живопись была бы настолько же массовым явлением. Расскажите о стрит-арте в России.— Стрит-арт в России развивается и становится все более популярным явлением. Многие российские города начали активно использовать уличную живопись как способ преображения общественных пространств и улучшения городской среды.Один из самых известных и крупных центров стрит-арта в России —Санкт-Петербург. Здесь можно найти множество уличных работ, созданных как местными художниками, так и международными граффити-мастерами. Стены зданий, пустые заводы и депо становятся холстами для ярких работ.Москва также имеет свои яркие примеры стрит-арта. Например, в районе Октябрьского поля есть уличная галерея ArtPlay, где можно увидеть разнообразные работы художников на стенах зданий. Кроме того, в Москве проводятся различные фестивали стрит-арта, на которых собираются художники со всего мира.Стрит-арт популярен и в других городах: в Екатеринбурге, Красноярске, Нижнем Новгороде и Казани. В каждом из этих городов есть свои уличные галереи, фестивали и даже целые районы, где уличная живопись стала неотъемлемой частью городской культуры.– Давайте немного расширим тему стрит-арта в России, и, особенно – в сравнении с другими странами. Мнения часто расходятся: одни люди считают, что "традиционный", то есть привычный стрит-арт в Европе, например, ассоциируется с либеральными идеями или протестами; другие в первую очередь вспоминают Бэнкси, левое, марксистское искусство, симбиоз христианского и социалистического в муралах и фресках Боливии, Мексики.Как для Вас? Можно ли на этом фоне говорить, что в России развивается другое направление? Можно ли говорить о традиционалистских идеях в визуальном русском искусстве как о тенденции?– Действительно, уличная культура в первую очередь ассоциируется с Бэнкси. Он — социальный художник, который поднимает важные вопросы и остро рефлексирует политические темы, борьбу с несправедливостью. И здесь важно уточнить, что каждый художник выбирает для себя одно направление: ты не можешь быть и политическим, и религиозным, и даже развиваться одновременно во всех конфессиях. Каждый выбирает свою узкую нишу и работает в том, что ближе его сердцу.Для меня сейчас, когда два года назад началась война, стало понятно, что я чувствую приближение ренессанса христианской культуры. Я верю в эту идею и прилагаю много усилий, чтобы это действительно было так. Чтобы мое предчувствие стало реальностью, я стала работать над православными выставками, подтверждать это своими действиями. На всех уровнях сейчас появляются работы новых крутых авторов.То есть, да, если до сих пор уличная культура ассоциировалась или с Бэнкси, или с либералами, то я верю, что очень скоро это претерпит изменения и будут популярны российские авторы, которые предлагают размышлять в контексте традиционных ценностей.— Как, по вашему мнению, российское искусство изменилось (или не изменилось) за два с лишним года СВО?— Да, действительно, за последние несколько лет в русской культуре произошли значительные изменения, и это заметно в различных сферах, таких как кино, театр, литература и медиа. Новые талантливые авторы и художники получают возможность проявить себя и привнести свежий взгляд на культурные явления.Это связано с интересом к культурному коду, интересу к традиции и к религии. Открывая двери для новых идей, перспектив и форм самовыражения, мы позволяем обогатить культурное наследие и развить его.—В суздальском арт-пространстве "Мира Центр" сейчас проходит выставка "Видимое-невидимое", в которой вы участвуете. Очень необычный и завораживающе красивый проект, посвященный именно вашей теме – религии, православию в визуальном искусстве.—На мой взгляд эти выставки позволяет зрителям увидеть мои работы в различных контекстах и получить более полное представление о моем творчестве.О чем эта выставка? О том, что мы ищем за образом. Что наполняет нас светом благодати? Как мы попадаем в мир невидимый и что мы пытаемся "увидеть"?Мощь традиции, канона нельзя переоценить. Мы — наследники уникальной Византийской оптики, шедевров Андрея Рублева, свидетели трансформации Образа, проходящего через века и призмы разных художественных наслоений. Ощущение этой доминанты, точки опоры —важнейшая часть нашей визуальной и духовной культуры. На том и стоим.Выставка в МИРА центре — это попытка соотнести себя с мирозданием, встроить себя в этот текучий мир. Снова найти опору, пусть ненадолго. Устремление, важное не только для любого творца, но для любого живущего. Попытка 2024.— Также вы обещали рассказать о выставке "Слово", которая открывается 19 мая в Санкт-Петербурге.— Я очень довольна этой выставкой, она получилась невероятной. Курирует ее Ярослав Стародубцев, будут представлены мои работы и каллиграфа из Москвы Елены Алексеевой.Черно-золотые работы — графические рисунки и тексты Священного Писания, — выполненные в едином стиле, иллюстрируют евангельские сюжеты искупительной жертвы Христа и Его Воскресения из мертвых. Аскетичное решение экспозиции выполнено для того, чтобы дать возможность зрителю погрузиться в тексты Евангелия и "Словом" побыть наедине с самим собой и Богом. С другой стороны, визуальная составляющая древнерусской традиции — золотой рисунок по черному фону — относит нас к одному из сокровищ Владимиро-Суздальской земли — "Золотым воротам", которые выполнены в технике золотой наводки по меди.— В своем телеграм-канале Вы публиковали место, которое "идеально подходит для театрально-танцевальной постановки." Вы уже участвовали в таких проектах, синтезе нескольких видов искусства? Кто-нибудь откликнулся на Вашу публикацию? Есть планы? И что это за место?— Этот бетонный куб, размещенный на холме в пригороде Санкт-Петербурга, представляет собой уникальное сочетание современного искусства с окружающей природой. Его геометрическая форма, открывающая панорамные виды на бескрайние поля и ясное голубое небо, создает ощущение нереальности, словно погружаешься в виртуальный мир компьютерной игры.Особенно удивительным становится игра света и тени в этом пространстве. Солнечные лучи, проникающие сквозь окна куба, создают красивые игры света и тени, меняющиеся в течение дня.В текущем году и будущем запланированы съемки в документальном кино о моем творчестве и направлении в целом, но я не перестаю представлять себе, как я буду работать над спектаклем, создавая уникальные костюмы, декорации и особенные световые эффекты и буду вдохновляться разными историями и мотивами, чтобы создать по-настоящему захватывающее зрелище.— Довольно часто вы публикуете стихи самых разных авторов. Какую поэзию вы любите? Кто ваш любимый поэт и что вам откликается в современной поэзии, прозе? Вы пишете стихи или тексты?— Чтение стихов помогает мне сконцентрироваться. Плюс — это эстетический момент, когда я прихожу в руины и хожу по сгоревшим помещениям я читаю стихи в слух.Они совершенно особенно звучат в таких пространствах. Люблю драматичные стихи, часто ищу новое. Из классики это, конечно, Бродский, бывает, я читаю молитву или народные молитвы — они тоже звучат очень пронзительно и эмоционально.Чтение стихов среди руин не только помогает сконцентрироваться, но и создает уникальное эстетическое взаимодействие между текстом, пространством и внутренним миром. В этом процессе каждое стихотворение становится не просто строками на бумаге, а живым проявлением человеческой мысли и чувств.— Вы курируете христианские выставки, в частности – "После иконы". Что обычно сильнее всего впечатляет или заставляет вас чувствовать, рефлексировать в работах других художников?— Для меня, поскольку я курирую выставки, книги и поэзия являются главными источниками вдохновения, которые формируют мой внутренний мир и подход к искусству. Работы других художников я воспринимаю как уникальные творения, в которых моя роль заключается в том, чтобы стать проводником между этими произведениями и зрителями, помогая им понять и ощутить глубину и красоту каждой работы.— В телеграм-каналах разных художников и блогеров публиковали вашу недавнюю работу "Меланхолия и феолепсия", расскажите о ней.— Выражение "Coincidentia oppositorum" (совпадение противоположностей) указывает на то, что в моем произведении присутствует гармония и единство противоположностей — меланхолии и феолепсии*, тьмы и света, молчания и возвышенного обращения к невидимому Творцу. Работа отражает особую атмосферу русской молитвы, где каждая фигура становится символом духовной глубины и постижения невидимого мира.— Над каким проектом вы работаете сейчас?—"Городская инсталляция 'Красный Лабиринт', задуманная совместными усилиями Юли Алимовой и мной, представляет собой великолепное сочетание современного искусства и городской архитектуры.Взаимодействие 'Красного Лабиринта' с окружающей средой создаст уникальную атмосферу игры и исследования. Путешествие сквозь лабиринт становится путем самопознания и открытия новых путей. Эта инсталляция не только украсит городской пейзаж, но и вдохновляет людей на поиск своего пути в жизни."— Ника, поделитесь интересным наблюдением из ближайшего времени.— Решила зайти в заметки и скопировать для вас фразы которые записывала последнее время. Некоторые говорили мне мои дети, какие-то я случайно выхватывала в диалоге с друзьями: "Время рождает сильных", "Как хорошо, что это — не сон", "Я просто почтальон между двумя мертвецами", "Мир сложнее чем определение".*С греческого – божественное вдохновение.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Мария Нестерова

интервью, санкт-петербург, россия, живопись, культура, православие