Украина претерпевает самое большое унижение за всю историю независимости страны и это происходит с помощью своих же президентов. Об этом 9 января заявил военный и политический эксперт Юрий Дудкин в эфире телеканала UkrLive

«Унижение, которого сегодня претерпевает Украина, никогда еще за тридцать лет не было. Унижение государственности. Сегодня Financial Times — ведущее мировое издание сообщило очень интересное наблюдение, что два президента Украины обвиняют друг друга в употреблении наркотиков и алкоголизме. Это показатель того, кого мы выбираем», — заявил эксперт.

Ранее Печерский суд Киева, несмотря на ходатайство прокуратуры об аресте Петра Порошенко с возможностью залога в миллиард гривен, отпустил политика под личное обязательство. Личное обязательство Порошенко: «похоронить» Зеленского © AP, Mikhail Palinchak

Порошенко заявил о намерении подать апелляцию. Он пожаловался, что изъятие паспорта препятствует его политической деятельности, а запрет выезда из Киева мешает внутриполитической работе.

Порошенко подозревают в госизмене и содействии терроризму по делу о поставках угля из ЛДНР в 2014 году.