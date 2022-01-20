Казахстан - точка пересечения интересов множества геополитических игроков. О том, какие из них имеют больший вес в экономике республики, рассказал в интервью Украина.ру писатель Владимир Видеманн

Западный официоз обвиняет Россию в приобретении выгоды из беспорядков в республике и стремлении укрепиться в регионе за счёт ОДКБ. Такие обвинения вызваны тем, что доля РФ в ресурсной экономике Казахстана минимальна, подчеркнул эксперт. Жириновский объяснил, почему «взорвался» Казахстан © РИА Новости, Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

«Самое интересное, что абсолютное большинство ресурсов Казахстана контролируется западными, прежде всего — англосаксонскими (Британия, США) компаниями. Доля Китая тут крайне незначительна, а России — вообще мизерна. Видимо, этот факт лежит в основании западной критики России как стороны, стремящейся к перераспределению сложившегося экономического баланса в свою пользу», — сказал Видеманн.

Президент Казахстана Токаев, обращаясь к ОДКБ для помощи в урегулировании ситуации в стране, тем не менее, не ставил целью геополитическую переориентацию на Россию: в экономике страны доминировать продолжат "англосаксы", заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.