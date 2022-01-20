Западный официоз обвиняет Россию в приобретении выгоды из беспорядков в республике и стремлении укрепиться в регионе за счёт ОДКБ. Такие обвинения вызваны тем, что доля РФ в ресурсной экономике Казахстана минимальна, подчеркнул эксперт.
«Самое интересное, что абсолютное большинство ресурсов Казахстана контролируется западными, прежде всего — англосаксонскими (Британия, США) компаниями. Доля Китая тут крайне незначительна, а России — вообще мизерна. Видимо, этот факт лежит в основании западной критики России как стороны, стремящейся к перераспределению сложившегося экономического баланса в свою пользу», — сказал Видеманн.
Президент Казахстана Токаев, обращаясь к ОДКБ для помощи в урегулировании ситуации в стране, тем не менее, не ставил целью геополитическую переориентацию на Россию: в экономике страны доминировать продолжат "англосаксы", заключил собеседник издания.
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