Нужно помнить, что русское население Северного Казахстана - это коренные жители Южной Сибири, которая была включена в состав Казахской ССР росчерком пера недальновидных бюрократов, считает писатель Владимир Видеманн, живущий в Лондоне

Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру

- Владимир, что, по-твоему, и почему произошло в Казахстане? Какова была цель этих выступлений?

— Мы все знаем, что Восток — дело тонкое! О том, как там меняется власть, замечательно показано в фильме «Орда». Вот сидит хан на своей тахте, в окружении родственников, любовниц и челяди и, упиваясь властью, троллит западных пришельцев. И тут один из братьев неожиданно набрасывает ему сзади на шею удавку. При это все окружение тупо молчит. Они ведь понимают, что выступить — значит пойти против нового хана, со всеми издержками!

Сюжеты с преемниками, все подгребавшими под себя, мы знаем и по соседним с Казахстаном странам, так что тут все традиционно. Иное дело, что устранение «старого хана» всегда связано с конкретными рабочими обстоятельствами. Всем ясно, что в Казахстане проблема с топливом была использована лишь в качестве спускового крючка для начала схватки за передел власти. Но кто с кем схватился — вопрос далеко не однозначный, хотя каждый день приносит новые составляющие казахстанского пазла.

Казахстан — сложная многонациональная страна, при этом удивительно напоминающая контуром своих границ бывший СССР! Сами казахи издавна разделенные на три жуза (с дальнейшим делением по кланам) чем-то напоминают три братских славянских народа, формировавших этническую основу советского государства.

Но русскоязычное население Казахстана — это не только собственно русские, сколько все неказахи, переселившиеся сюда со всех бывших республик Советского Союза. Более того, городские казахи, включая высшее чиновничество, тоже являются, по преимуществу, русскоязычными.

Но для казахов до сих пор ключевое значение имеет не столько национальное, сколько родоплеменное деление общества по жузам и кланам. Начиная с периода правления главы местной компартии Динмухамеда Кунаева (1912-1993), ключевые посты в Казахстане захватили представители Старшего жуза (южане), к которому также принадлежат Назарбаев и Токаев (хотя и к разным кланам).

Поэтому в сегодняшней ситуации речь идет, судя по всему, в первую очередь о межклановой борьбе за административный и финансовый ресурсы. Но это не исключает и того, что остальные условные «партии» — Средний (север) и Младший (запад) жузы, а также русскоговорящее население — могут иметь свои интересы. Сюда следует также добавить светских националистов-пантюркистов и религиозных фанатиков-панисламистов.

В целом, конечно, речь идет об укреплении позиции президента Токаева — опытного политика и дипломата, человека с обширными связями, как в ближнем, так и в дальнем зарубежье. Но вряд ли он сам инспирировал этот топливный кризис.

Скорее всего, это дело рук его противников, включая людей Назарбаева, недовольных начавшимся еще три года назад транзитом власти и последовательной утерей своих позиций. Не исключено, что к мятежу присоединились и другие силы, в том числе антиназарбаевские и антитокаевские одновременно. Цель последних — радикальная смена действующей модели власти в стране в свою пользу.



- Что представляли из себя казахи в советскую пору? Действительно ли они самый русифицированный народ Средней Азии?

— В советскую эпоху казахи особой политической активности, вне рамок легальной административной карьеры, не проявляли. Был, конечно, узкий круг диссидентов националистического и религиозного порядка, но это — капля в море. При этом по-казахски говорили в основном жители сельских районов, а городское население, связанное с образовательной системой и индустриальным производством, было, в массе своей, русскоязычным.

Поэтому современная казахстанская элита до сих пор русскоязычна. Я слышал, что действующий президент Токаев по-казахски вообще ни слова не понимает. При этом хорошо владеет рядом европейских языков и даже китайским! Впрочем, Назарбаев тоже был русскоязычным, как и все его окружение.

- Как западная пресса оценивает эти события? Какие видит причины этих событий? Что пишет по поводу миссии ОДКБ?

— Западный официоз, само собой, во всем винит Россию, а причину происходящего усматривает в стремлении Кремля закрепиться в регионе, в том числе — используя военное давление через ОДКБ. Пишут также о том, что начался торг между Токаевым и Назарбаевым о перераспределении финансовых ресурсов страны.

- Каким Казахстан может быть при Токаеве? Что будет с западным бизнесом в Казахстане? Он будет вытесняться, или все останется по-прежнему?

— Самое интересное, что абсолютное большинство ресурсов Казахстана контролируется западными, прежде всего — англосаксонскими (Британия, США) компаниями. Доля Китая тут крайне незначительна, а России — вообще мизерна. Видимо, этот факт лежит в основании западной критики России как стороны, стремящейся к перераспределению сложившегося экономического баланса в свою пользу.

-Означает ли это, что Токаев, обратившись к ОДКБ, собирается, в самом деле, все переиграть заново, аннулировать назарбаевские гарантии западным компаниям в пользу российских?

— Я вижу такой сценарий маловероятным. Ведь инвестиционные мощности российских компаний непосредственно связаны с МВФ, в котором, в свою очередь, доминируют англосаксонские страны и их союзники. А российско-китайского стратегического альянса, к которому, теоретически, мог бы примкнуть Казахстан, пока на горизонте геополитических событий не просматривается.

Во всяком случае, гипотетические контуры этого союза еще настолько размыты, что вряд ли прагматик Токаев будет делать ставку на подобную неликвидность. Иное дело — резкая эскалация военного конфликта в Евразии, когда под удар ставятся стратегические объекты типа Байконура.

Что касается ОДКБ, то не следует забывать, что в этой миссии также принимала участие Армения, а уж западника круче Пашиняна, которого российские СМИ прямо называли «ставленником Сороса», на Кавказе еще нужно поискать. Так что да, Восток — дело тонкое, а о том, что «еврейскому капиталу нужны русские кулаки» говорил еще приснопамятный Борис Абрамович Березовский.

Ну то есть все это — чисто бизнес, ничего личного. Тем более, что, согласно современной антропологии, у человека, в процессе его интеллектуальной эволюции, мозговые структуры личной изменчивости начинают доминировать над структурами изменчивости групповой.

-Что делать с русскими Казахстана? Нужно добиваться увеличения их прав, автономии для русских регионов? Или нужно готовиться к их эвакуации в РФ?

— Думаю, об эвакуации говорить пока еще рано. А с точки зрения конституционных прав русские в Казахстане, формально, ни в чем не ущемлены. Иное дело — клановая структура казахского общества, которая не позволяет ни самим казахам, ни этническим меньшинствам сформировать то, что называется «политической нацией».

Соответственно, все ключевые вопросы в стране решаются не по закону, а по понятиям. Впрочем, это проблема не только одного Казахстана, но и многих других постсоветских государств. Формат же национальной автономии — вещь приемлемая. Такие автономии существуют сегодня и в Узбекистане (Каракалпакия), и в Таджикистане (Памир), уже не говоря про многонациональную Российскую Федерацию.

Тем более, что русское население Северного Казахстана — это коренные жители Южной Сибири, которая была включена в состав Казахской ССР росчерком пера недальновидных бюрократов.