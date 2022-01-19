В посольстве РФ в Оттаве возмутились заявлением главы МИД Канады Мелани Жоли об украинских солдатах, якобы погибших в результате военных действий со стороны России. Посольство опубликовало запись в официальном аккаунте в Twitter 19 января

Ранее, после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, министр иностранных Мелани Жоли опубликовала запись о якобы имевшей место войне между Украиной и Россией, в результате которой на «восточном фронте» погибли тысячи украинских солдат.

«С крайним недоумением восприняли сообщение в Twitter-аккаунте главы МИД Канады Мелани Жоли от 18 января о том, что «почти 4500 украинских солдат погибли в войне с Россией на восточном фронте», — говорится в заявлении российского дипведомства в Twitter.

В заявлении также отмечается гражданский характер войны на востоке Украины. От МИ-6 до ЦРУ. Зачем Зеленский встречался с главами иностранных разведок © president.gov.ua

В ведомстве подчеркнули, что формулировки, которые высказала глава МИД Канады, искажают действительность и не способствуют стабилизации обстановки и возобновлению урегулирования внутриукраинского конфликта на основе Минских соглашений.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против Донецкой и Луганской Народных Республик, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве.

Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет Минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта. В МИД РФ отмечали, что в конце 2021 года Киев направил в Донбасс половину всего личного состава вооруженных сил Украины.