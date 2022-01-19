Отношения Россия-НАТО и Россия-США продолжают эскалироваться после того, как переговоры о взаимном нераспространении ракетных ударных комплексов зашли в тупик. В результате в топ мировой повестки вышли предположения экспертов о том, что стороны передвинут свои ракеты максимально близко к границам друг друга. Например, РФ разместит ядерное вооружение в Белоруссии.
«Я не думаю, что дело зайдет так далеко. Так как по-настоящему в эскалации кризиса, основанном на размещении ядерного оружия в Польше и Белоруссии, не заинтересован никто. Современное оружие настолько быстрое, что расстояние в тысячу километров — это условность», — сказал Смирнов.
Он подчеркнул, что в этих обстоятельствах размещение вооружения непосредственно у границ соперника имеет больше психологическое влияние и желание показать твердость своих намерений.
Эксперт выразил надежду, что политики вспомнят уроки «Карибского кризиса» и, расставив друг для друга границы дозволенного, в конце концов договорятся.
Полностью интервью с Сергеем Смирновым можно прочитать здесь.