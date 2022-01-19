Белорусский политолог Сергей Смирнов дал интервью изданию Украина.ру, в котором прокомментировал предположения мировых СМИ о том, что Россия в ответ на дейстыия США и НАТО разместит свои ракетные комплексы в Белоруссии

Эксперт ответил, как в Донбассе относятся к скорому «нападению» РФ на Украину, анонсируемому Западом © newskif.su

«Я не думаю, что дело зайдет так далеко. Так как по-настоящему в эскалации кризиса, основанном на размещении ядерного оружия в Польше и Белоруссии, не заинтересован никто. Современное оружие настолько быстрое, что расстояние в тысячу километров — это условность», — сказал Смирнов.

Он подчеркнул, что в этих обстоятельствах размещение вооружения непосредственно у границ соперника имеет больше психологическое влияние и желание показать твердость своих намерений.

Эксперт выразил надежду, что политики вспомнят уроки «Карибского кризиса» и, расставив друг для друга границы дозволенного, в конце концов договорятся.

Полностью интервью с Сергеем Смирновым можно прочитать здесь.