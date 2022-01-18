Видеообращение первого президента Казахстана Нурсултана опубликовано на его сайте во вторник, 18 января. Бывший глава государства назвал себя пенсионером и опроверг сообщения о конфликте в руководстве республики

Елбасы (официальный титул, примерный перевод — «лидер нации») заявил, что никуда не уезжал из Нур-Султана. «Отвечая на многочисленные обращения в мой адрес, и в связи с публикациями в средствах массовой информации, сообщаю, что я в 2019 году передал полномочия Президента Касым-Жомарту Токаеву и с тех пор являюсь пенсионером, и в настоящее время нахожусь на заслуженном отдыхе в столице Казахстана и никуда не уезжал», — сказал он.

Он также опроверг наличие конфликта в элите республики.

Ранее лидер Либерально-демократической партии России (ЛДПР) Владимир Жириновский в эфире радио «Комсомольская правда» выразил уверенность в смерти Назарбаева. Последний раз первого президента республики видели на публике 28 декабря в Санкт-Петербурге, еще до начала массовых протестов в Казахстане.



