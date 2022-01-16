Лидер парламентской Либерально-демократической партии России (ЛДПР) Владимир Жириновский в эфире радио «Комсомольская правда» выразил уверенность в гибели экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева

Бывший лидером независимого Казахстана с момента распада СССР Назарбаев оставил пост президента в 2019 году, сохранив за собой должность главы Совета безопасности страны. Последний раз его видели на публике 28 декабря в Санкт-Петербурге, еще до начала массовых протестов в Казахстане.

«Я думаю, умер давно. Давно умер и похоронили. Мусульмане хоронят в тот же день. Так тихо спрятаться, ничего не говорить и быть живым? Это исключается», — подчеркнул Жириновский.

«Податливый преемник Назарбаева». В Польше ощутили руку Путина в казахстанских беспорядках © REUTERS, Pavel Mikheyev

Протесты в Казахстане начались в воскресенье, 2 января. Их предлогом стало двукратное подорожание стоимости автогаза, который даже с таким уровнем цен оставался одним из самых дешевых на постсоветском пространстве.

На митингах быстро стали выдвигать политические требования, массовые беспорядки начались во многих городах страны. Свыше 2 тыс. человек пострадали, десятки были убиты.

Президент Кахахстана Касым-Жомарт Токаев обратился за помощью к государствам ОДКБ, в страну прибыли миротворцы из России, Белоруссии, Армении, Киргизии и Таджикистана.

На текущий момент ситуация в Казахстане стабилизировалась, миротворцы покидают страну.