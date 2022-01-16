Бывший лидером независимого Казахстана с момента распада СССР Назарбаев оставил пост президента в 2019 году, сохранив за собой должность главы Совета безопасности страны. Последний раз его видели на публике 28 декабря в Санкт-Петербурге, еще до начала массовых протестов в Казахстане.
«Я думаю, умер давно. Давно умер и похоронили. Мусульмане хоронят в тот же день. Так тихо спрятаться, ничего не говорить и быть живым? Это исключается», — подчеркнул Жириновский.
Он отметил, что в пользу его предположения говорит и тот факт, что «сразу был арестован председатель комитета государственной безопасности», племянник Назарбаева.
Протесты в Казахстане начались в воскресенье, 2 января. Их предлогом стало двукратное подорожание стоимости автогаза, который даже с таким уровнем цен оставался одним из самых дешевых на постсоветском пространстве.
На митингах быстро стали выдвигать политические требования, массовые беспорядки начались во многих городах страны. Свыше 2 тыс. человек пострадали, десятки были убиты.
Президент Кахахстана Касым-Жомарт Токаев обратился за помощью к государствам ОДКБ, в страну прибыли миротворцы из России, Белоруссии, Армении, Киргизии и Таджикистана.
На текущий момент ситуация в Казахстане стабилизировалась, миротворцы покидают страну.