Алексей Арестович уволился с должностей внештатного советника главы Офиса президента Украины Андрея Ермака и представителя украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу. Об этом он рассказал в комментарии 4 каналу 17 января

«По его словам, он подал в отставку по собственной воле, и на следующем заседании контактной группы по Донбассу его уже не будет», — сообщил канал.

Арестович отметил, что «информация пока неофициальная», а уволился он в связи с личными причинами.

Ранее в комментарии изданию «Страна» Арестович заявил, что его не устраивает бюрократизация украинской власти. Он посетовал на нарушение президентом Зеленским предвыборных обещаний.

В октябре 2020 года Алексей Арестович был назначен представителем делегации Киева в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе. С декабря 2020 года он был внештатным советником главы Офиса президента.