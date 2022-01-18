Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель исключил вероятность введения против РФ превентивных санкций из-за ситуации на Украине. Об этом он заявил на заседании комиссии Европарламента по иностранным делам 17 января, передает gazeta.ru

«Речь о превентивных санкциях не идет… Мы продолжаем подготовку проекта санкций на случай обострения ситуации», — сказал представитель ЕС.

Боррель пояснил, что жесткие меры со стороны ЕС, в том числе санкции, последуют в случае «агрессии против Украины». По его словам, в ЕС сейчас работают над списком этих мер. Песков назвал санкции США против Путина запредельной мерой © РИА Новости, Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк

США и ЕС работали над пакетом санкций против России несколько месяцев, но пока не пришли к договоренности. Предполагалось, что санкции затронут российские банки, будут включать контроль за экспортом передовых технологий в ключевых отраслях промышленности и высокотехнологичных товаров, также Россию планировали отключить от международной платежной системы SWIFT. Ряд стран ЕС против введения подобных санкций, потому что они могут негативно повлиять на их собственную экономику.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал страны Запада быть готовыми к превентивному введению санкций против России.

Украина и страны Запада обвиняют Россию в «агрессии» против Киева и подготовке вторжения на Украину. В Москве подчеркивают, что РФ никому не угрожает, а западные СМИ распространяют алармистские заявления.